Contador dice que es un favorito "como tantos otros"

Madrid, 29 jun (EFE).- El ciclista español Alberto Contador, que mañana viaja a Francia para participar desde el sábado en el Tour, se considera, "como tantos otros", un favorito en la 'Grande Boucle'.

"Todo el mundo te exige ganar pero soy consciente de que es muy difícil. Voy a intentarlo con todas mis fuerzas, pero soy consciente de la dificultad", dijo el ganador del Tour del 2007 en declaraciones distribuidas pro su propio gabinete de prensa.

"Hay un grupo de corredores con opciones que sobresalen del resto y ahí estoy yo, ni más ni menos. Pero un Tour dura 21 días y hay cantidad de factores que influyen: caídas, abanicos... Soy un favorito como tantos otros", reconoció Contador.

El ciclista de Pinto viaja mañana a Montpellier (Francia), pues el equipo Astana tiene previsto realizar un último reconocimiento del trazado de la contrarreloj por equipos, después de lo cual los corredores se trasladarán a Mónaco, donde esperarán la salida del Tour de Francia, el próximo sábado, 4 de julio.

"La contra reloj por equipos será el cuarto día de carrera y es una etapa clave para los hombres de la general. Por eso vamos a verla antes de viajar a Mónaco", explicó.

A la pregunta de cómo se encuentras con vistas a la contrarreloj del sábado, Contador dijo: "Es mejor que las de otros años, que eran completamente llanas. El recorrido no me va del todo mal y el objetivo es perder el menor tiempo posible con los de la general y, si es posible, sacar diferencias. En este Tour las diferencias serán pequeñas y cualquier tiempo que se pueda sacar vendrá muy bien al final".

Contador considera que ha hecho "la preparación que creía más idónea pensando en el Tour". "No he tenido contratiempos y espero haber acertado", dijo el español.

Al recordar su victoria en la contrarreloj individual de los Campeonatos de España, Contador señaló: "No me ha influido demasiado, pero lo que sí me da es más moral. Es un orgullo haber ganado el Campeonato de España, porque así iré con el maillot en todas las contrarreloj que dispute este año. Sabía que lo mismo podía ganar que perder, mi idea era hacer una última prueba pensando en el Tour y, si ganaba, era un golpe de moral".

Sobre el recorrido del Tour este año, Contador afirmó: "Echo de menos en la primera o la segunda semana un puerto más decisivo de los que hay, como lo fueron L'Aubisque o Plateau de Beille cuando gané en 2007".

"Por el contrario, me gusta la crono inicial, el kilometraje de la más larga, que es una distancia relativamente buena para mí, y que la primera etapa de montaña no está demasiado lejos (la séptima). También me gusta que la tercera semana es la más dura, con lo que la recuperación de cada uno influirá y eso debería beneficiarme", comentó.

Para Contador el Tour "es la mejor carrera del mundo", la que le "cambió la vida" y porque la ha estado preparando todo el año, además de que no fue el año pasado.