Contador: "Al Tour llego preparado pero soy un favorito como tantos otros"

29/06/2009 - 20:13

El ciclista español Alberto Contador (Astana) quiso rebajar el favoritismo que le persigue de cara a la próxima edición del Tour de Francia, que da comienzo este sábado, asegurando que pese a que llega "preparado" sólo se siente "un favorito más".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Llego preparado, he hecho la preparación que creía más idónea y no he tenido contratiempos pero ganar es muy difícil, yo soy un favorito como tantos otros", señaló Contador, que partirá mañana martes junto al resto de su equipo hacia Montpellier (Francia) para supervisar la contrarreloj por equipos de la ronda gala.

El madrileño, ganador del Tour de Francia hace dos años, incidió en la idea de evitar el total favoritismo con el que acudirá a la línea de salida. "Todo el mundo te exige ganar, pero soy consciente de que es muy difícil. Hay un grupo de corredores con opciones que sobresalen del resto y entre ellos estoy yo, ni más ni menos", explicó en una entrevista para Astana recogida por Europa Press.

Contador, que se proclamó el pasado viernes campeón de España contra el crono, afrontará la cita con ilusión, pero también con cautela. "Desde luego el Tour es algo especial, pero no por lo de 2007 sino porque es la mejor carrera del mundo, la que me cambió la vida y la que he estado preparando todo el año", expresó el corredor del Astana.

El de Pinto, principal favorito al triunfo final en los Campos Elíseos de París, reconoció que su victoria en el Campeonato de España le ha dado "un golpe de moral" para afrontar el Tour y se mostró expectante con la primera gran cita de la ronda gala, la contrarreloj de la etapa inicial.

"Es mejor que las de otros años, el recorrido no me va del todo mal y el objetivo es perder el menor tiempo posible con los candidatos a la general porque en este Tour las diferencias serán pequeñas y cualquier tiempo vendrá muy bien al final", valoró Contador.

CREE QUE LA TERCERA SEMANA MARCARÁ DIFERENCIAS

Por último, el jefe de filas del Astana opinó sobre el perfil de la carrera y cómo se ajusta a sus características. "Echo de menos en la primera o la segunda semana un puerto más decisivo de los que hay, como lo fueron L'Aubisque o Plateau de Beille cuando gané en 2007", aclaró.

No obstante, Contador apuntó que la crono del primer día de competición es de su agrado y sobre todo resaltó la dureza de la tercera semana, que marcará diferencias. "Ahí es donde influirá la recuperación de cada uno y creo que eso debería beneficiarme", manifestó Contador, que aspira a conquistar el próximo 26 de julio en París su segundo Tour de Francia.