Motociclismo/GP Alemania.- Olivé (Derbi): "Ya tocaba un buen resultado tras una difícil temporada"

19/07/2009 - 14:00

El piloto español de Derbi Joan Olivé, tercero hoy en el trazado de Sachsenring (Alemania), octava prueba del mundial de 125, afirmó tras la disputa de la carrera que "ya tocaba" un buen resultado, después de una temporada "difícil".

SACHSENRING (ALEMANIA), 19 (EUROPA PRESS)

"¡Ya tocaba! un buen resultado. Llevamos algunas carreras trabajando duro con el equipo y hemos dado un paso adelante que hoy hemos podido concretar en carrera con el tercer cajón. Estoy satisfecho porque la temporada está resultando muy difícil", dijo después de alcanzar su primer podio de la temporada.

Además, el compañero de 'box' de Pol Espargaró reconoció que su "gran carrera" se debió a su "buena salida". "He realizado una buena salida, mi ritmo era bueno y me he podido situar en el segundo grupo de la carrera. Después casi me quedo cortado con la caída de Corsi, pero al final he podido culminar la tercera plaza", destacó.

Por otro lado, el catalán, que contactó con la montura del también nacional Marc Márquez (KTM), provocando su posterior caída en la última vuelta cuando luchaban por una plaza de podio, aseguró que son "lances de carrera" y que no fue intencionado.

"Nos hemos tocado con Márquez en la última curva de forma no intencionada y me sabe mal que se haya caído, pero son lances de las carreras y hace unas semanas en Assen el perjudicado fui yo", comentó.

Por último, el tarraconense agradeció a su equipo por el fin de semana. "Quiero dar las gracias al equipo por su excelente trabajo y espero que a partir de ahora seamos capaces de luchar por la victoria en cada carrera", concluyó.