Motociclismo/Mundial.- Debón (Aprilia): "Al final con trabajo llegan los resultados"

19/07/2009 - 14:58

El piloto español Alex Debón (Aprilia), segundo en la categoría de 250cc, se sentía satisfecho con el primer podio conseguido en Alemania después de mucha carreras y destacaba sobre todo la "salida" realizada.

SACHSENRING (ALEMANIA), 19 (EUROPA PRESS)

"Siempre digo que con trabajo al final los resultados llegan y hoy he tenido la oportunidad de demostrarlo", apuntó el piloto de Aprilia, que dedicaba el podio a sus patrocinadores y equipo porque le habían ayudado mucho "en este difícil comienzo de temporada".

Debón tuvo una "mención especial" para Raúl Romero, por ofrecerle el podio como "regalo de cumpleaños". "He realizado una salida muy buena, la moto ha ido perfecta desde el principio y eso me ha permitido tirar muy fuerte desde el inicio", explicó.

Debón no obstante reconoció que no estaba en condiciones de pelear con Marco Simoncelli (Gilera). "He visto que podía seguir su ritmo y que no se me escapaba, pero para mí era fundamental conseguir este resultado y sumar los veinte puntos. El segundo puesto lo tenía perfectamente controlado y más que mirar el resultado miraba la general", dijo.

El de Aprilia considera que este resultado le "mucha confianza" tanto a él como al equipo. "Ahora empieza la segunda parte de la temporada en nuestro mejor momento. Volvemos a ser competitivos y de cara al futuro creo que tenemos muy buenas expectativas porque ahora llegan dos circuitos, Donington y Brno, en los que el año pasado lo hice muy bien", recordó.