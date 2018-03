Rossi (Yamaha): "Fue una batalla muy divertida con Jorge Lorenzo, pero dura"

19/07/2009 - 17:48

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) declaró, tras vencer en el Gran Premio de Alemania, que la batalla con Jorge Lorenzo, que apenas llegó a 99 milésimas del transalpino, fue "muy divertida, pero dura".

SACHSENRING (ALEMANIA), 19 (EUROPA PRESS)

'Il Dottore', que sumó su victoria 101 en el Mundial e igualó en podio a todo un mito como Giacomo Agostini, se mostró muy contento por la victoria y por ampliar la diferencia en el Campeonato con el piloto mallorquín.

"A mitad de carrera he podido adelantar a Casey Stoner, pero entonces he visto que Jorge lo pasaba y he pensado ¡oh, no, otra vez!. Luchar con Jorge siempre es más difícil. He intentado tirar mucho, pero él ha conseguido adelantarme", admitió.

Además, Rossi señaló que el adelantamiento de Lorenzo le sorprendió, pero que tenía que ir a por todas. "Lo he atacado aún sabiendo que aquí es muy difícil adelantar, y entonces he probado de mantenerme en cabeza. En la última vuelta he sido más rápido en los puntos cruciales", indicó.

Finalmente, el piloto de Urbino destacó la estrategia tomada por cada piloto en lo relacionado a la elección diferente de neumáticos. "Los pilotos en cabeza han optado por correr con neumáticos distintos, todas las motos se han comportado de forma distinta", concluyó.