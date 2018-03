Atletismo.- Oscar Pistorius renuncia al Mundial de Berlín tras no conseguir la mínima en los 400 metros

19/07/2009 - 17:53

El atleta sudafricano Oscar Pistorius renunció a participar en los Mundiales de Berlín de Atletismo, que se celebran del 15 al 23 de agosto, después de no conseguir la marca mínima en los 400 metros lisos.

ROMA, 19 (EUROPA PRESS)

Pistorius, que ha estado tratando de hacer la mínima de calificación para Berlín, no ha podido conseguir la marca después de no participar en los Juegos Olímpicos de Pekín a pesar de conseguir ser tratado como un atleta no paralímpico.

"Después de no haber logrado la marca mínima, debo renunciar al Mundial y me quedaré en casa", manifestó el atleta a los periodistas en Roma. "Mi sueño es llegar a participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012", sentenció.