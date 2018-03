Armstrong: "Contador es el mejor, no le atacaré"

Verbier (Suiza), 19 jul (EFE).- El estadounidense Lance Armstrong perdió 1:35 segundos en la meta de Verbier con respecto a su compañero de equipo Alberto Contador, al que designó como "el mejor de la etapa y del Tour" por lo que anunció que no le atacará en los próximos días, pese a que es segundo de la general.

"Hasta ahora creíamos que era el más fuerte, hoy ya lo sabemos", dijo el tejano al poco de cruzar la meta de Verbier.

"No voy a atacar. La carrera está como está. Hay días como hoy en los que se demuestra quién es el mejor y sería deshonesto por mi parte no admitirlo, sería contrario a las reglas del ciclismo", agregó.

Contador "ha demostrado que es el más fuerte, estoy orgulloso de la carrera que ha hecho", dijo.

El tejano, que tras la etapa de Arcalis afirmó que no firmaba el tercer puesto en París, aseguró hoy que se conformaba con el segundo.

El estadounidense reconoció que sufrió mucho en la cima de Verbier y que rodó "al límite".

"He tratado de seguir los ataques pero no he tenido la cadencia de pedaleo de Contador y Andy Schleck", aseguró.