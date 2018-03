Motociclismo.- Terol (Aprilia): "Es una lástima porque quería hacer podio"

19/07/2009 - 18:41

El piloto español de 125cc Nico Terol (Aprilia) admitió que había sido una lástima quedarse en las puertas del podio del Gran Premio de Alemania, que se disputó hoy en el circuito de Sachsenring, y señaló que tuvo la tercera plaza en sus manos.

SACHSENRING (ALEMANIA), 19 (EUROPA PRESS)

Terol, que acabó cuarto muy cerca de Joan Olivé, se contentó, al menos, con los puntos conseguidos. "Es una lástima, porque quería hacer podio y lo tenía en mis manos. No estoy satisfecho del todo, porque lo he luchado a tope después de una carrera muy dura. Por lo menos he cogido bastantes puntos, aunque Simón y Gadea se me han escapado un poco", comentó.

El de Alcoy, además, explicó sus intenciones al comienzo de la prueba. "He intentado tirar con Julio Simón (Aprilia), lo que pasa es que él tenía un ritmo claramente superior. Se le veía muy cómodo mientras yo iba un poco al límite. Se me cerraba mucho la parte delantera por el aire, aunque en general la moto ha ido bastante bien. Después me ha pasado Sergio, y también notaba que se me iba", recordó.

"Mi idea era apretar al máximo para que no me cogiesen los de detrás, pero al final me he encontrado con dos doblados que me han tocado y no me han dejado pasar. Ahí he perdido un segundo y medio y se me han echado encima. Les he estado estudiando", aseguró Terol.

"Había una parte en la que seguía perdiendo pero, pese a esto, en la última vuelta me he emparejado, los dos han ido a buscar el interior mientras que yo me metía por el exterior para pasarles. En la última curva, como la iba a hacer, creo que habría pasado a Olivé, pero él se ha ido hacia el piano porque le ha patinado la moto", sentenció.