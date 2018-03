Motociclismo/GP Alemania.- Toni Elías (Honda): "He terminado mucho mejor de lo que imaginaba"

19/07/2009 - 19:00

El piloto español Toni Elías (Honda), que fue sexto en el Gran Premio de Alemania, celebrado hoy, reconoció que ha terminado "mucho mejor de lo que imaginaba" porque creía que su objetivo iba a ser luchar por meterse entre los diez primeros.

SACHSENRING (ALEMANIA), 19 (EUROPA PRESS)

"Para ser honesto yo esperaba luchar para acabar entre los diez primeros, pero hoy he acabado mucho mejor de lo que esperaba. He estado bien en la carrera, pero también mentalmente. Aún así no tuve la excesiva confianza como para pasar corredores", indicó Elías al término de la prueba.

Además, Elías recordó el momento en que adelantó a Marco Melandri (Kawasaki), al que dejó en la séptima posición. "Ahí encontré una dificultad y mi estómago pasó miedo. Yo pensé, ¡oh no, ahora no!", manifestó el piloto español, que ya ocupa la undécima plaza en la general del Mundial.

Por último, Elías repasó sus opciones si no hubiera salido tan atrás en la parrilla de salida. "Quiero pensar que si esto no hubiera ocurrido, nuestra posición final hubiera sido mucho mejor. Ahora toca pensar en Donington. Llegamos con esperanzas renovadas", finalizó.