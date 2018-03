Motociclismo/GP Alemania.- Pedrosa (Honda): "Sin el problema de neumáticos podría haber ganado la carrera"

19/07/2009 - 19:03

El piloto español de MotoGP Daniel Pedrosa (Honda) afirmó tras la celebración del Gran Premio de Alemania, novena prueba del Mundial, que sin sus "problemas en los neumáticos" al final de la prueba, "podría haber ganado" en el trazado de Sachsenring.

SACHSENRING (ALEMANIA), 19 (EUROPA PRESS)

"El podio es bueno, pero creo que podría haber ganado sin los problemas en los neumáticos. Éramos lo suficientemente fuertes como para luchar con las Yamaha, pero al final la rueda delantera sufrió en exceso y no pude ir más rápido", dijo el catalán, cuyo compañero de equipo, el italiano Andrea Dovizioso, acabó fuera de carrera por padecer los mismos problemas.

No obstante, el de Castellar del Vallés, vencedor en el anterior Gran Premio de Laguna Seca (Estados Unidos), se mostró satisfecho con su actuación. "Haber terminado tan cerca del vencedor es una muestra de que nuestra victoria en la anterior carrera no fue cosa de suerte", explicó.

Pedrosa, que últimamente clasifica mal en las cronometradas del sábado, volvió a verse favorecido por una "buena salida". "He hecho una buena salida y en las primeras vueltas estaba rodando cómodo detrás de Valentino (Rossi). Pero sobre la sexta vuelta he tenido un gran susto en la curva de entrada en meta y casi me caigo, así que después de ese incidente he bajado el ritmo y me he situado cuarto. Aunque al final he vuelto a sentir mejor el comportamiento de mi moto y he aumentado mi velocidad", destacó.

El primer espada de Honda, reconoció que pese a los dos últimos resultados, la marca nipona con la que trabaja tiene "trabajo por hacer". "Todavía nos queda algo de trabajo por hacer. Pero el equipo está a un buen nivel y estamos mejorando constantemente, así que confío en poder continuar mejorando los resultados y logrando más triunfos", comentó.

Por último, el español, que se mantiene cuarto en el Mundial a 68 puntos del líder, el italiano Valentino Rossi (Yamaha), ve con optimismo la siguiente carrera. "Donington (Inglaterra) es la siguiente parada y ya estoy con la mente puesta en ella. Esperemos conseguir un mejor resultado allí", concluyó.