Motociclismo/GP Alemania.- Barberá (Aprilia): "No estoy satisfecho con el quinto puesto"

19/07/2009 - 19:07

El piloto español de 250cc Héctor Barberá (Aprilia) se mostró decepcionado tras haber firmado la quinta plaza en el trazado de Sachsenring en el GP Premio de Alemania, octava prueba del año en el cuarto de litro, después de haber competido durante todo el fin de semana "entre los mejores".

SACHSENRING (ALEMANIA), 19 (EUROPA PRESS)

"Durante todo el fin de semana siempre he corrido con los mejores. Lo peor que había hecho era un segundo puesto, así que no estoy satisfecho con el quinto de hoy", comentó el valenciano, que marcha en el campeonato en tercer lugar, a 28 puntos del líder, el japonés Hiroshi Aoyama (Honda).

El de Dos Aguas, asumió el resultado debido a su equivocación en la elección de los neumáticos. "Puede que me haya equivocado yo en la parrilla. Habíamos trabajado en entrenamientos con un neumático diferente, pero como he visto que caían gotas de lluvia, he pensado que iba a ser mejor poner una goma delantera más blanda. Y esto puede que me haya impedido rodar un poco más rápido", afirmó.

Asimismo, Barberá destacó el "buen trabajo" realizado por su equipo durante los tres días. "En general todo ha funcionado bastante bien, la moto corría mucho y habíamos hecho un buen trabajo. Pero pese a adelantar a Aoyama, luego él me volvía a pasar inmediatamente, y eso me ha cortado el ritmo. De hecho, nos ha frenado tanto a Álvaro como a mí, y sin eso creo que habríamos llegado antes a Simoncelli", sentenció.

Por último, el piloto de Aprilia valoró que pese a irle las "cosas mal", ha podido ser quinto. "Queda mucho campeonato. Cuando las cosas van mal, y hoy considero que ha sido así, termino quinto. No está mal, aunque seguro que esta noche cuando me vaya a dormir me enfadaré un poco", concluyó.