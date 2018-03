Ciclismo/Tour.- Armstrong: "Ahora ya se sabe quién es el mejor corredor del mundo y de esta carrera"

19/07/2009 - 19:43

"En el pasado yo fui el mejor, ahora Contador es el mejor"

VERBIER (SUIZA), 19 (EUROPA PRESS)

El ciclista estadounidense Lance Armstrong (Astana) declaró tras la victoria y ascenso al liderato de su compañero de equipo Alberto Contador, que tras esta decimoquinta etapa del Tour de Francia ya se sabe "quién es el mejor corredor del mundo y de esta carrera", y asumió que ahora la ronda gala "no es posible" para él.

"Ahora ya se sabe quién es el mejor corredor del mundo, y el mejor corredor de esta carrera. En el pasado yo fui el mejor, ahora él es el mejor", admitió Lance Armstrong, segundo en la general de la ronda gala por detrás del español, que según él, "hoy ha mostrado que tiene lo que se necesita para ganar este año el Tour".

El corredor estadounidense repitió que "es el mejor ciclista" para añadir además su condición de "mejor escalador", mientras él ha "sufrido y ha sido muy duro", a pesar de ir "al límite", llegando a darse cuenta de que "ya no" tiene "la aceleración y el ritmo de Alberto (Contador)".

"Ahora la carrera no es ya posible para mí, cuando alguien tiene tanta presión sobre él y demuestra que es el mejor, no puedes negarlo, no sería jugar limpio", añadió antes de insistir en que está "feliz de ser su compañero y orgulloso de él".