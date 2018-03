Ciclismo/Tour.- Contador: "Se han abierto diferencias bastante importantes y la principal baza del equipo seré yo"

19/07/2009 - 20:55

Sin embargo, el corredor quita importancia al duelo con Armstrong, "un grandísimo profesional"

VERBIER (SUIZA), 19 (EUROPA PRESS)

El ciclista español Alberto Contador (Astana) declaró tras su victoria en la decimoquinta etapa del Tour de Francia y ascenso al liderato de la clasificación general que "lo más difícil va a ser controlar la carrera" y valoró que ahora cree que "se han abierto unas diferencias bastante grandes" que le convierten en "la principal baza del equipo".

"Ahora es verdad que se han abierto unas diferencias bastante grandes, y la principal baza del equipo seré yo", opinaba el corredor, que dice que "no obstante, hasta ahora el equipo ha trabajado" para él, y todos sus compañeros "se han portado de manera excelente", pero piensa que la labor a su servicio "va a ser todavía más clara".

Al ser insistido sobre la posible puesta de los corredores al servicio de Lance Armstrong, y no al suyo, el de Pinto dice que "si se han puesto a tirar, sería porque había otros corredores de por medio, y nada más", zanjando la polémica, que se intentó reavivar al recordar cómo ha superado al estadounidense, su ídolo.

"Como bien has dicho, ha sido mi ídolo, y cuando se ha quedado, tampoco le he dado mayor importancia, lo que tenía pensado era distanciarme al máximo de todos mis rivales, y bueno, superarle a él es una cosa más, no tiene mayor importancia", respondió al ser preguntado sobre el hecho de superar a su compañero y rival.

Es por esto que para Contador "es un placer y un honor" saber que Armstrong haya dicho que está dispuesto a ponerse a su servicio esta última semana, pero no quiso darle más importancia de la necesaria, ya que para él son palabras de "un grandísimo profesional", lógicas para un equipo que tiene "que luchar por la situación" en la que está, ya que se ve capacitado "para hacer un papel importantísimo dentro del equipo".

Sin embargo, para el pinteño el Tour no está "ni mucho menos", terminado, a pesar de haber dado "un paso importantísimo", y pronosticó que "la última semana va a haber muchísimos movimientos de otros corredores, que hoy se ha visto que estaban muy fuertes", destacando a "los hermanos Schleck".

"Todavía queda mucho Tour, y habrá que esperar, estos días serán muy duros", donde lo más costoso será "poder controlar la carrera", según Contador, consciente de que ahora no puede tener "ningún día malo, porque va a haber muchos corredores que van a estar intentando aprovechar cualquier momento para ganar".

Así, Alberto Contador habló de la "emoción grandísima" de volver a vestir un maillot amarillo al que ya tenía "ganas", sobre todo porque está "muy contento" de la manera en la que lo ha conseguido, "muy diferente a la de 2007".