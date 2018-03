Voleibol/Liga Europea.- (Ampliación) España, subcampeona, tras caer en el 'tie-break' ante Alemania

19/07/2009 - 22:59

Alemania endosa la primera derrota a los de Julio Velasco en la final PORTIMAO (PORTUGAL), 19 (de la enviada especial de EUROPA PRESS Sonia Esteban) La selección española de voleibol, que encajó hoy su primera derrota en este torneo, perdió ante Alemania, que se estrena en el palmarés, en la final de la Liga Europea tras caer en el 'tie-break' y no pudo repetir la historia de llevarse un título que ya lograra en este mismo escenario del Portimao Arena hace dos años.

España apostaba de nuevo por la juventud en el sexteto de salida, dando entrada a Sergio Noda por Israel Rodríguez y los primeros compases eran alentadores. Sin embargo, Alemania imponía su altura en la red (4-7) y contaba con un Grozer, tanto en ataque con 10 puntos como en la red, que se convertía en la peor pesadilla para España, que no podía superar la barrera germana. Sin embargo, la 'roja' apelaba al coraje para no dar por perdido el set aunque no lograron remontar (20-25).

La salida de Israel Rodríguez en el segundo parcial fue el revulsivo que necesitaba España para mejorar. El receptor sevillano no sólo bloqueaba y atacaba, sino que también conseguía contagiar de su inercia a sus compañeros para mandar en el marcador (17-12), ya que veían como la historia de la semifinal de ayer se repetía y sufrían para poner las tablas en el marcador tras el buen hacer de Ibán Pérez y de Israel Rodríguez.

No empezaba bien el tercer set para España, que encajaba un parcial de 0-6, que obligaba a Julio Velasco a parar el partido con un tiempo muerto. Además, Schops empezaba a mostrar su calidad, pero la campeona de Europa poco a poco reducía la diferencia (9-9), pero la maquinaria germana volvía a carburar imponiendo su altura en la red y 'cazando' los remates de los españoles (15-20) , que nada pudieron hacer para llevarse el parcial (20-25).

España, sin desplegar su mejor versión, luchaba en cada punto y volvía a creer en el triunfo, tras el acierto de Noda en ataque que se unía al de Ibán Pérez , máximo anotador del partido con 22 puntos, la recepción de Falasca y de Rodríguez y la mejoría en el bloqueo (19-11), pero una serie de errores de la 'roja' permitió a Alemania acercarse peligrosamente (20-16) aunque España despertó a tiempo para forzar el 'tie-break' y decidir el triunfo en el último set.

El seleccionador alemán, Raúl Lozano, un viejo conocido de la afición española, no quería sorpresas y puso altura en su equipo para frenar el ataque español con sus 'torres', que España, una y otra vez, intentaba superar con fuertes remates de Pérez, Saucedo y Rodríguez. Pero de nuevo surgió Schops, que se erigió en el líder germano en los instantes finales para sellar el triunfo de Alemania en esta edición de la Liga Europea.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 2 - ALEMANIA, 3.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Pérez (22), Salas (), Falasca (5), García-Torres (7), Palharini (2), Noda (9) --seis inicial-- Valido (líbero), I. Rodríguez (10), Saucedo (4), Hernán (1).

ALEMANIA: Schwarz (8), Wiebel (11), Kromm (6), Gunthor (8), Steuerwald (2), Grozer (16) --seis inicial-- Tille (líbero), Rieke (-), Schops (16), Bakumovski (2), Westphal (1),

--PARCIALES: 20-25, 25-21, 20-25, 25-17 y 7-15.

--ÁRBITROS: Jacyna (LIT) y Sampaolo (ITA).

--PABELLÓN: Portimao Arena. 100 espectadores.