Golf.- Sergio García se coloca segundo en el Wyndham Championship a falta de que se complete la segunda jornada

22/08/2009 - 10:31

El golfista español Sergio García dio la pasada madrugada un recital en la segunda jornada del Wyndham Championship, torneo perteneciente al circuito americano de la PGA, en el que ascendió a la segunda posición tras firmar una tarjeta de 64 golpes y colocarse a dos golpes del líder Chris Riley.

GREENSBORO (ESTADOS UNIDOS), 22 (EP/Reuters)

La jornada, que quedó suspendida por lluvia cuando aún faltaba una docena de golfistas por terminar su recorrido, vio a un Garcia en plenitud al lograr dos 'eagles' en los últimos hoyos para alzarse con el segundo puesto y tener muchas aspiraciones a lograr el torneo a dos jornadas para el final.

"No hay dudas de que he experimentado una gran mejoría en mi juego, pero no nos equivoquemos, aún no estoy a tope y tampoco feliz con el juego que he desarrollado", dijo el castellonense, que aún no se ha alzado con un 'grande' en su carrera.

El español analizó el juego que está desarrollando en el campo de Carolina del Norte. "No he pegado bien a la bola en varios momentos, pero esos malos tiros me han salido casualmente bien. Estoy ganando confianza con el paso de los días, porque vine aquí a ponerse en forma", comentó el dos veces segundo en el Abierto Británico.