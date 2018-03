Atletismo/Mundial.- Chema Martínez: "El octavo puesto me hace ir con las pilas cargadas a Barcelona 2010"

22/08/2009 - 19:39

El atleta español José Manuel Martínez se mostró satisfecho con el octavo lugar conseguido en el maratón de los Mundiales de Berlín, "un buen puesto" que le hace coger fuerza para poder brillar en los Europeos de 2010 que se celebrarán en Barcelona.

BERLÍN, 22 (EUROPA PRESS)

El madrileño reconoció que la habría gustado "estar más cerquita" de los africanos, pero reconoció que el octavo era "un buen puesto". "He acabado contento dada la dificultad, lo he intentado y he salido más conservador. Ser el primer europeo me hace ir a los Europeos de Barcelona con las pilas más cargadas", señaló en declaraciones a TVE.

Martínez resaltó que no tenía "ni idea" en que posición marchaba durante la dura prueba y que, "a partir del kilómetro 39", cambió de ritmo. "Me he lanzado y hasta la línea de meta no he parado", advirtió.

El maratoniano español se alegró de que su preparación durante el año le haya servido "para acabar con fuerza". "Es el primer maratón en el que he disfrutado, aunque los africanos hoy por hoy son los mejores", confesó, dejando claro que su tiempo de 2:14:04 era "lo de menos".

"Lo que me interesaba era un puesto. En Osaka fui décimo, aquí octavo y desde luego en Barcelona, sin africanos, partimos como favoritos y pondremos todo el trabajo para lograr un gran resultado", añadió al respecto.

El madrileño aseguró que este era "un año de transición" y que por eso su obsesión era la posición, por lo que ha decidido no irse con los de cabeza. "He sido más comedido. He visto que salía muy fuerte el grupo de cabeza, y preferido cambiar el 'chip'", subrayó.

Finalmente, el atleta español se refirió a la actuación de los veteranos como él, Marta Domínguez o Jesús Ángel García Bragado. "Es motivante ver lo que hizo Jesús Ángel, es salvaje que con 39 años mantenga la motivación. Creo que les podemos servir de ejemplo a los más jóvenes", sentenció.