Saladino: Nada salió bien, tal vez fue la ansiedad por romperlo todo

Berlín, 22 ago (EFE).- El campeón olímpico de triple salto, el panameño Irving Saladino, dijo -tras quedar en la cuneta en los mundiales de Berlín con tres saltos nulos- que hoy "nada salió bien" en el Estadio Olímpico y atribuyó su fracaso a "la ansiedad por romperlo todo" que lo llevó a cometer errores.

"Hoy nada salió bien. No sé lo que pasó. Tal vez fue la ansiedad por romperlo todo", dijo el atleta panameño tras su eliminación.

"He hecho tres nulos, ya no estoy en la final y no puedo hacer nada más", agregó con resignación.

Saladino dijo que físicamente se encontraba perfectamente e insistió en que sólo podía atribuir lo que le ocurrió a errores cometidos por la ansiedad y dijo que tenía ahora que trabajar por mejorar la carrera antes del salto para evitar sobrepasar el límite reglamentario antes de levantarse.

"Pese a todo, no estoy triste. Triste estaría si tuviera la sensación de que no puedo dar más físicamente pero estoy perfectamente, sencillamente he cometido errores", dijo el atleta.

Saladino explicó además que su entrenador le había dicho que no se preocupara y que "todos somos humanos y esas son cosas que le pasan a cualquiera".