Valverde:"Si he ganado la Vuelta, por qué no puedo ganar el Tour"

Madrid, 20 sep (EFE).- Alejandro Valverde, del Caisse D'Epargne, se proclamó hoy vencedor de la Vuelta a España, "un sueño hecho realidad", según comentó el murciano en línea de meta.

"Ahora sí, esto es un sueño hecho realidad, estoy supercontento y emocionado por la respuesta del público", señaló Valverde.

El campeón de la Vuelta dedicó el triunfo "a mis dos niños y a todos los que han confiado en mí y aún confían".

Con 62 victorias en su palmarés, Valverde explicó la sensación de su primera grande.

"Tengo muchos triunfos, pero la Vuelta tiene un sabor especial, He ganado en todos los sitios, pero me faltaba una grande y es algo increíble. Ya sé que puedo ganar una grande, ha sido una Vuelta muy dura y, si he ganado esta carrera, por qué no voy a poder ganar el Tour?, dijo Valverde.

El líder del Caisse D'Epargne dijo sentirse "liberado" por apuntarse la primera grande por etapas. "Sabia que podía ganar porque siempre estuve cerca", señaló.

"Puede resultar extraño ganar la Vuelta sin ganar etapa, pero hay que dejar cosas de lado para conseguir otras", explicó

Ahora, el ciclista murciano afrontará el Mundial con ilusión, con el jersey oro de la Vuelta recién estrenado.

"En el Mundial lo importante es que haya unión y podremos luchar por muchas cosas. Ahora estoy supercontento con la temporada que he realizado, pero al Mundial vamos con ilusiones", concluyó.

Datos y palmarés de Alejandro Valverde:

Nació el 25 de abril de 1980 en Las Lumbreras de Monteagudo

(Murcia)

Mide 1,78 y pesa 61 kilos

Debutó como profesional en 2002

Trayectoria: Kelme (2002-2004)

Illes Balears (2005-2006)

Caisse D'Epargne (2006-2009)

Número de victorias: 62

Triunfos en la presente temporada: 8

Palmarés:

.- 2009: Vuelta a España, 2 etapas de la Vuelta a Castilla y

León, Clásica de Primavera, Volta a Catalunya más 1

etapa, Dauphiné Libéré y Vuelta a Burgos.

.- 2008: General y 1 etapa de la Vuelta a Murcia, París-Camembert Lieja-Bastogne-Lieja, General y 2 etapas de la Dauphiné Libéré, Campeón de España en ruta, 1a etapa del Tour (Brest)

.- 2007: Vuelta a la Comunidad Valenciana, General y 1 etapa de la Vuelta a Murcia, 1 etapa de la Clásica de Alcobendas y 1 etapa de la Vuelta a Burgos

.- 2006: 7a etapa de la Vuelta (El Morredero),

Lieja-Bastoña-Lieja,Flecha Valona, 1 etapa Vuelta País Vasco, 1 etapa Vuelta a Murcia y 1 etapa Vuelta a Romandía.

.- 2005: 10a etapa del Tour (Courchevel), 2 etapas Vuelta al País Vasco, 1 etapa París Niza y 2 etapas y General de la Vuelta a Mallorca.

.- 2004: General y 3 etapas de la Vuelta a Burgos, 3 etapas de la Vuelta a Castilla y León, G.P de Amorebieta, 1 etapa Vuelta al País Vasco, General de la Vuelta a Murcia y General y 2 etapas de la Vuelta a Valencia, 1 etapa de la Vuelta a Mallorca y 1 etapa de la Vuelta a España (Soria).

2003: General y 1 etapa de la Vuelta a Andalucía, General de la

Vuelta a Mallorca, G.P de Amorebieta, G.P de Ordizia, 2 etapas de la Vuelta a España (Envalira y La Pandera), 1 etapa Vuelta al País Vasco, 2 etapas Trofeo Agostinho, 1 etapa Vuelta a Aragón, Criteriums Manuel Beltrán y Comunidad Valenciana. Tercer puesto final en la Vuelta.