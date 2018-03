Ciclismo/Vuelta.- Mosquera (Xacobeo-Galicia): "Estoy satisfecho de mi rendimiento, no del resultado final"

20/09/2009 - 19:42

El ciclista gallego Ezequiel Mosquera (Xacobeo-Galicia) se mostró "satisfecho" del rendimiento mostrado durante el transcurso de la sexagésimo cuarta edición de la Vuelta a España, cuyo "resultado final", quinto en la general, no fue de su agrado, debido a la "mala suerte" que sufrió en etapas puntuales, que el privó del podio final de Madrid.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Me quedo satisfecho con el rendimiento que he tenido. Con el resultado no tanto. He tenido muy mala suerte con las caídas y con un pinchazo, pero estoy entero y llego a Madrid con un quinto puesto en la general final, un puesto pero que el año pasado", afirmó.

El pupilo de Álvaro Pino reconoció que llegaba a la ronda española con ganas de "hacer más". "Teniendo en cuenta todas las circunstancias, las caídas y la sanción de veinte segundos en Sierra Nevada, no me puedo quejar. Tras el cuarto del año pasado creas unas expectativas altas. La gente quería más, y yo también. Se me queda la espina clavada de no subirme al podium, y también de ganar una etapa, pero el cuerpo no daba para más", dijo.

Asimismo, el corredor de Cacheiras comentó que las dos caídas que sufrió en el asfalto "condicionaron" su rendimiento, e incluso le hicieron pasar "miedo". "Han condicionado las dos. La primera fue una caída gorda, me dejó un golpe muy fuerte en el tobillo que me molestaba. De la segunda, poco puedo decir porque no la recuerdo. Aquel accidente camino de Talavera me hizo pasar momentos de verdadero terror y miedo", recalcó.

Por otro lado, Mosquera, que le habría "gustado estar en el podio final", evidenció la superioridad de Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) durante toda la ronda. "Alejandro ha estado muy fuerte y seguro de sí mismo durante toda la carrera y ha conseguido demostrar que sabe superar sus días malos. También Samuel Sánchez (Euskaltel)a tenido un gran rendimiento, fue de menos a más, como nos tiene acostumbrados, y ha acabado al máximo nivel", sentenció.

Por su parte, el primer espada del Xacobeo-Galicia felicitó el papel "fenomenal" de su equipo. "Ha sido fenomenal. Todos y cada uno de los corredores han estado a la altura frente a rivales de muchísima calidad. La afición gallega tiene que estar orgullosa de este equipo, hemos trabajado muy unidos durante toda la carrera. Todo eso se ha plasmado en la clasificación por equipos que hemos acabado ganando. Marca una época en el ciclismo gallego", agregó.

Por último, el ciclista gallego lamentó que ninguno de su conjunto estuviera presente en la lista del seleccionador José Luis De Santos para el Mundial de Mendrisio (Suiza). "El seleccionador habló conmigo y le dije que quería ser honesto y si tenia alguno corredor en mejores condiciones que yo, debería de cogerlo. Pero no hemos ido ninguno de mi equipo y eso me duele", concluyó.