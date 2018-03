Cabrera ganó en Viena con una sinfonía en 60 golpes

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El grancanario Rafael Cabrera, de 25 años, dio por fin su primer mordisco a un trofeo del circuito europeo de golf al imponerse en el Abierto de Austria que hoy concluyó en Viena.

Cabrera completó la mejor vuelta final de su vida con 60 golpes, lo que le convierte en el tercer ganador en la historia del circuito con esa ronda final y el decimotercero que firma esa tarjeta (el norirlandés Darren Clarke firmó dos veces 60).

El jugador español ofreció un recital portentoso en Viena, con once "birdies" sin fallos. La sinfonía rozó la mítica barrera de los 59 golpes. Cabrera lo dejó en el movimiento 60, sólo porque falló un último "putt" para "eagle" desde 9 metros en el último "green."

"He jugado el mejor golf de mi vida. No me lo puedo creer", dijo Cabrera, quien nunca había jugado por debajo de los 64 golpes.

Cabrera encontró en Viena el motivo que hace nueve años le indujo a convertirse en profesional del golf. En el Open de España de 2002, con 17 años y aún "amateur", acabó cuarto.

Con este triunfo en Austria, el joven golfista español se asegura disputar el circuito europeo durante los dos próximos años y un premio en metálico de 166.660 euros.

Este premio quizá haya sido el de menor valor para el joven golfista grancanario, pues cumplió en Viena su sueño de ganar un torneo del PGA Tour por el que luchó desde que, en 2002, se marcó el objetivo de levantar un trofeo importante como profesional.

El inglés Ben Barham acabó segundo, a un golpe, y el danés Soren Hansen fue tercero.

- Clasificación final:

.1. Rafael Cabrera (ESP) 264 (71+67+66+60) (-20)

.2. Benn Barham (ING) 265 (63+66+67+69)

.3. Soren Hansen (DIN) 267 (67+67+65+68)

.4. Richard Bland (ING) 269 (68+70+65+66)

.5. Louis Oosthuizen (RSA) 270 (69+67+65+69)

.6. Seve Benson (ING) 271 (69+68+68+66)

.+. Richard Green (AUS) 271 (65+66+69+71)

.+. Pablo Martín (ESP) 271 (66+68+70+67)

30. Ignacio Garrido (ESP) 277 (71+68+69+69)

.+. Alvaro Velasco (ESP) 277 (66+74+69+68).