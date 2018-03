Ciclismo/Vuelta.- Samuel Sánchez (Euskaltel): "Valverde ha ganado porque ha sido el más regular"

20/09/2009 - 20:41

El ciclista asturiano Samuel Sánchez (Euskaltel), segundo en la 64 edición de la Vuelta a España, reconoció la superioridad mostrada por el flamante jersey oro de la ronda española, el murciano Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne), del que afirma que venció dada su "regularidad" y por haber sido "el mejor".

"Al final ha ganado el mejor de La Vuelta. Son 21 días de competición y lo que prima es la regularidad y Valverde es el que menos ha fallado. He llegado con poco retraso después de 3000 kilómetros y no he ganado porque Valverde ha sido mejor que yo y ha sabido aprovecharse de mis fallos", comentó.

De todos modos, el líder del conjunto vasco recalcó su segunda posición final en la clasificación general. "He de reconocer que ha sido un gran resultado para mis intereses. Si estoy segundo es de algo, en cuanto a si se me hace corta una vuelta de tres semanas", dijo.

Por otro lado, el campeón olímpico en ruta en Pekín habló en relación a la unión con Valverde de cara al Mundial de Mendrisio (Suiza). "En el mundial, me ha dicho el seleccionador José Luis de Santos, que iré de por libre, pero que hemos de tener buena sintonía Valverde y yo, ya que será un mundial selectivo y hemos de unir fuerzas y hacer frente a Italia, que es la principal rival", agregó.

Por su parte, el director deportivo del bloque 'naranja' Gorka Gerrikagoitia comentó que de no ser por la montaña levantina, en la que cedió su pupilo terreno con los favoritos, "ahora se hablaría de otra cosa".

"Si no hubiera sido por la etapa de Xorret de Catí que nos rompió los tiempos, ahora estaríamos hablado con seguridad de otra cosa, pues se puede ver que Samuel Sánchez acaba la vuelta como el más fuerte del pelotón", sentenció.