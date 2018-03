89-76. El Barcelona se lleva el primer clásico de la temporada

Reus (Tarragona), 20 sep (EFE).- El Regal Barcelona se ha llevado el primer clásico de la temporada al imponerse con claridad (89-76) al Real Madrid en la final del torneo 'StagePro', disputada en el pabellón olímpico de Reus.

Empezó el Barcelona presionando en toda la pista tras canasta, pero el Madrid se encomendó al trabajo de Prigioni y De Miguel para liderar el marcador durante los primeros minutos.

Los azulgrana le dieron la vuelta en el segundo cuarto, merced a los intangibles de Trias, el ritmo que impuso Sada y los puntos de Mickeal y Grimau para marcharse con una cómoda ventaja al descanso (50-41).

Tras la reanudación mandó hasta de once el Barcelona, con Sada bien en la dirección e inmenso en el rebote (11 capturas) y con Vázquez y Ndong muy superiores en músculo y centímetros bajo los aros, al no poder contar Messina con Van der Spiegel y no confiar en el gigante Sinanovic.

Corría mas el Barcelona, Sada, el mejor del partido, se picaba con Messina, el Madrid solo aportaba algo de emoción con algún triple de Hansen y Prigioni y los de Pascual llegaron a ganar de 16 (87-71), ventaja que acabó reducida a los trece finales. El campeón de la ACB ha empezado dando primero.

Con parte de su plantilla en el Eurobasket de Polonia o lesionada, Messina ha podido dar minutos a los jóvenes Mirotic y Javi Pérez, y ha contado con Hervelle y De Miguel, que difícilmente se quedarán en el equipo.

Mientras, de los cuatro barcelonistas del equipo vinculado sólo Rabaseda ha contado algunos minutos, y el resto ha acumulado banquillo y kilómetros, al estar anoche en Reus, jugar este mediodía en Gerona contra el Cornellà y volver por la tarde a Reus para disputar esta final ante el eterno rival.

En el partido por el tercer y cuarto puesto, el Valencia Basket se impuso al DKV Joventut por 78-68, a partir del poderío del trío integrado por Lishchuck, Marinovic y Nielsen, y pese a la excelente actuación del pívot verdinegro Hernández-Sonseca: 8 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y 2 tapones, para un 25 de valoración.

Ficha técnica:

89 - Regal Barcelona (25+25+14+25): Basile (15), Trias (7), Ndong (15), Mickeal (15), Grimau (10) - cinco inicial - Vázquez (10), Pérez (-), Samb (-), Rabaseda (3), Morris (4), Sada (10), Hernández (-)

76 - Real Madrid (26+15+16+19): Hansen (10), Kaukenas (18), Bullock (4), Hervelle (7), De Miguel (14) - cinco inicial - Mirotic (6), Prigioni (15), Van den Spiegel (-), Pérez (-), Vidal (-), Dasic (2), Sinanovic (-)

Árbitros: Amorós, Cardús y Perea.