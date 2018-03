Vela/America's Cup.- El TS de Nueva York afirma que la sede de Ras el Jaima no cumple con el 'Deed of Gift'

La 33 edición de la America's Cup, que se tiene que disputar entre Alinghi y BMW Oracle en un duelo al mejor de tres regatas en febrero de 2010, no se hará finalmente en la sede de Ras el Jaima (Emiratos Árabes) después de que la jueza del Tribunal Supremo de Nueva York haya decidido que esta ubicación no cumple con el 'Deed of Gift'.

La magistrada, tras escuchar a las dos partes en el juicio que ha tenido lugar hoy, ha dictaminado que la sede de Ras el Jaima incumple con las reglas originales de la regata, más conocido como 'Deed of Gift'. Así pues, la posibilidad de que el duelo se dispute en Valencia gana enteros, ya que la fecha se mantiene para febrero de 2010.

El 'Defender' de la America' Cup, Alinghi, es el equipo que tiene la potestad de elegir la sede como ganador de la última regata, y se decantó por llevar el duelo a los Emiratos Árabes. Sin embargo, BMW Oracle denunció esta decisión al entender que no se ajustaba a las normas de la regata por disputarse en el Hemisferio Norte en la época invernal, algo que no lo permiten las reglas. Sí que podría disputarse en esas fechas en Valencia --aunque sea Hemisferio Norte-- porque así se recoge en la sentencia del juez Cahn.

El problema ahora es para Alinghi que ya llevaba varias semanas entrenándose en aguas de Ras el Jaima y donde había llevado el barco multicasco con el que tiene previsto competir contra los americanos.