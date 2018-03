Motociclismo/GP Valencia.- Lorenzo (Yamaha): "No me asusta nadie y no tengo miedo a una derrota"

6/11/2009 - 16:38

El piloto balear Jorge Lorenzo (Yamaha) explicó tras terminar segundo a tres décimas de Stoner (Ducati) que no le asusta "nadie" y que no tiene "miedo a una derrota", ya que ha perdido "muchas veces y no se acaba el mundo.

CHESTE (VALENCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El piloto balear Jorge Lorenzo (Yamaha) explicó tras terminar segundo a tres décimas de Stoner (Ducati) que no le asusta "nadie" y que no tiene "miedo a una derrota", ya que ha perdido "muchas veces y no se acaba el mundo.

Lorenzo no se encuentra "preocupado" por una posible tercera victoria consecutiva del piloto australiano. El piloto de Yamaha explicó que "nadie va a descubrir ahora a Stoner, que tiene un talento bestial". "Somos los demás los que tenemos que tener a Stoner como referencia", añadió.

Lorenzo explicó que "los cuatro magníficos" van a estar delante en el Gran Premio porque van "muy rápido", después de terminar segundo en los entrenamientos libres del viernes. El balear se refirió a las condiciones de la pista, sobre las cuales tenía "dudas" porque "los pilotos de 125cc no han rodado muy rápidos".

Por otra parte, considera que la salida de ingenieros electrónicos del equipo hacia Honda "afectará" a la marca campeona del mundo, ya que estos "hicieron un gran trabajo" en uno de los "mejores puntos de la moto". Sin embargo, Lorenzo explicó que Yamaha incorporará "a gente que ayudará a mejorar".