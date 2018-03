Vela/America's Cup.- Barberá está "agradecida" a Bertarelli, pero le "gusta más" Oracle por apostar por Valencia

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró hoy que está "agradecida" al propietario de 'Alinghi', Ernesto Bertarelli, porque "apostó claramente" por su ciudad, aunque reconoció que, ahora, personalmente le "gusta más" la posición de 'BMW Oracl'e puesto que "quiere venir" a la capital del Turia para celebrar la 33 edición de la America's Cup.

Barberá se expresó en estos términos en la rueda de prensa en la que compareció para informar de los temas tratados en la Junta de Gobierno local, al ser preguntada por si está decepcionada con Bertarelli, después de que 'Alinghi' haya propuesto la costa australiana como alternativa al equipo desafiante americano, en un intento de terminar con su continuo litigio y para devolver la competición al agua.

La primera edil incidió en que no puede estar "decepcionada" con el responsable de Alinghi, ya que "apostó por Valencia claramente". "En cualquier caso tengo que estar agradecida y decir que me gustaría que viniera a Valencia", recalcó.

Según destacó Rita Barberá, Bertarelli "creyó en Valencia, en España, en el Ayuntamiento y en la alcaldesa". "Hemos hecho la mejor Copa América de la historia", aseveró, recordando que todo ello hizo posible "transformar la dársena para todos los valencianos".

No obstante, dijo no saber "cuáles son los razonamientos que le llevan a buscar un mar que no sea el de Valencia", aunque advirtió que "se aducen razones de seguridad, en la medida en que los catamaranes toman unas velocidades brutales a poco que haya un poco de viento".

Barberá volvió a resaltar que le gustaría que la próxima America's Cup se celebre en Valencia, pero destacó su deseo de que la competición "baje ya al agua". "Ya esta bien de recursos, de alegaciones y de historias", subrayó.

"Estamos preparados, somos los mejores, tenemos la mejor preparación, tenemos el mejor escenario y me gustaría tenerla, pero si no puede ser, vamos a seguir nuestro camino", manifestó la alcaldesa.

Preguntada por cuándo se le dará otro uso a la dársena, Barberá recordó que "después de la 33 está la 34 --edición de la America's Cup--, que es la convencional", por lo que instó a esperar a "ver qué pasa".

Además, aseguró que desde el Ayuntamiento están buscando otras competiciones de vela, entre las citó la regata de megayates. Asimismo, se refirió a la posibilidad de hablar con el depositario de los derechos de la America's Cup para plantear ubicar en Valencia una sede permanente de entrenamiento. "Hay mucho que ver, que hablar y hay muchas actuaciones que hacer", recalcó.