Alguersuari dice que "este año lleguó a ciegas y poco menos que iba al matadero"

Martorell (Barcelona), 6 nov (EFE).- El español Jaime Alguersuari, piloto del equipo Toro Rosso, ha asegurado que sus expectativas se han cumplido de largo en su debut en la F1, aunque ha reconocido que llegó "a ciegas" al circo de los bólidos y que a veces pensó, poco menos, que se metía "en el matadero".

En una entrevista concedida a EFE, el piloto barcelonés, que hoy ha sido reconocido como embajador de la marca Seat, se ha dado una nota alta en este primer año en la F1, además de sentirse muy "contento" y "satisfecho", a pesar de no haber podido acabar algunas carreras, lo que le ha impedido acumular más kilómetros.

"Ha sido un año prácticamente a ciegas. No había hecho casi ni kilómetros e iba poco menos que al matadero. Pero estoy contento de haber salido así y de haber estado en la Q2 en las últimas dos carreras", recordó el barcelonés.

Alguersuari repetirá el año próximo en Toro Rosso, con la ventaja de poder hacer kilómetros de rodaje en las series previas antes de que arranque el mundial en Bahrein a principios de marzo.

De hecho, el piloto reclama ese tiempo en la pista rodando y adquiriendo experiencia, para afrontar con mayor entereza las carreras el año que viene, a pesar de reconocer que tendrá que afrontar otro importante obstáculo, ya que desconoce la mitad de los circuitos.

A la pregunta de si había alcanzado los objetivos que se trazó cuando supo que iba a correr en la F1, Jaime Alguersuari respondió: "Sinceramente, a principio de año, cuando me entrenaba en el gimnasio para preparar las World Series by Renault, si me hubiesen dicho que estaría el 17 ó 18 en la F1 hubiese estado encantado".

Pero la realidad ha sido otra, pues a pesar de no haber acabado en cinco de las ochos carreras disputadas, el recuerdo que guarda el joven piloto es de un crecimiento sostenido: "Clasificarme el 14 en Brasil, estar en la Q2, estar siempre entre el 10 y el 15... Se han superado las expectativas. Las mías seguro, y creo que las de todo el mundo".

"Ha habido muchas carreras que no he acabado, por problemas técnicos. Este año hemos tenido muchos problemas hidráulicos, en Abu Dhabi, Monza y Singapur. Es una pena no haber podido acabarlas pero entra dentro de las posibilidades no concluir una carrera. Esperemos que la tecnología nos ayude el año que viene para tener menos abandonos. Con el dinero que hay en el F1, que nos pase esto... tendríamos que solucionarlo", razonó.

Para el inicio de la temporada que viene, que arrancará con diversas series en Valencia, Jerez y Cataluña, Alguersuari prevé coger el tono, aunque recordó que no podrá hacer tantos kilómetros como años atrás.

"Habrá seis días de pruebas y tendré una buena base, sin duda, y veremos al mejor Jaime al acabar el año. El principio de temporada será duro, porque no conozco los circuitos, sobre todo las primeras carreras. Al final del año estaré bien, incluso por encima de Sebastian Buemi, esta es mi expectativa", anunció.

Alguersuari quiso también hablar de lo que más le ha sorprendido en el aterrizaje que efectuó a mitad de temporada en la F1, y aunque mostró un tono contundente, en ningún momento evidenció que estuviese molesto.

"Lo que más me ha sorprendido ha sido la gente; lo que habla, lo que se dice, la prensa, todo el mundo poniendo ahí la aguja a ver si puede reventar. Me ha sorprendido negativamente. Muy negativamente", señaló.

"De hecho, una anécdota que recuerdo antes de Hungría fue que mi padre me dijo que le prometiese que cuando me cayese, me volvería a levantar. Le miré y de dije: '¿Tan difícil lo ves?'. Yo le dije que pensaba que me quedaría a dos segundos de Buemi, o tres, y que al final del año quizá estaría a uno. Me dijo que dentro de la pista no me tendría que preocupar, sino fuera de ella. Acabamos Hungría y entendí entonces de qué me estaba hablando: la gente habla mucho, los intereses...", relató.

Es por ello, que Jaime Alguersuari dice entender ahora "a muchos pilotos", al destacar que ha observado envidia. "Quiero a mis amigos y a la gente que me apoya, y a los demás no los quiero; gente que no está conmigo y que me critica a la espalda. No me tendría que afectar y creo que no me afecta", subrayó el catalán, que aseguró que dentro del equipo Toro Rosso "he encontrado un gran apoyo".

Finalmente, Jaime Alguersuari aseguró que no volverá a compaginar dos especialidades como ha hecho este año con las Series Renault. "Fue muy productivo por una parte, pero también fue un error. Total. Estaba invirtiendo energía en dos especialidades y no focalizaba en un sólo ámbito. Llegaba a las pruebas y la gente estaba al 120% y yo no. Ha sido un error", aseguró.