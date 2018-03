Ciclismo.- Carlos Sastre: "Estoy muy tranquilo y mucho más centrado que el año pasado"

19/01/2010 - 17:20

"Contador es el último ganador del Tour, el de más garantías de todos lo que hay" "Me parece maravilloso correr en el País Vasco, es precioso y es España" VILA NOVA DE CACELA (PORTUGAL), 19 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Tomás Rojas) El ciclista español Carlos Sastre, jefe de filas del Cervélo Test Team, analizó hoy los primeros días de pretemporada que lleva con su equipo y afirmó que se encuentra "muy tranquilo y mucho más centrado que el año pasado".

"Estoy mucho más tranquilo que el año pasado, está todo mucho más organizado. A nivel particular, bien, empecé en enero a entrenar, porque diciembre en España ha sido horroroso. Estoy muy tranquilo y mucho más centrado que el año pasado", dijo en la concentración del equipo en Vila Nova de Cacela (Portugal).

Carlos Sastre confesó que, con una mejor preparación, el año pasado hubiera podido superar en el Giro de Italia la tercera plaza que, finalmente, ocupó en la general. "Seguro que si no hubiese destinado tanto tiempo a muchas cosas, por supuesto que hubiera llegado con más energía. Las situaciones son como vienen, no me arrepiento de haber hecho lo que hice, que me enseñó algo que no conocía: haces una cosa u otra, porque todo a la vez no se puede", sentenció.

Sobre la próxima edición de la ronda italiana, el abulense, que dijo sentirse "con chispa y ganas" para la temporada que se avecina, reconoció que no piensa demasiado en los favoritos que podría encontrarse para pugnar por conquistar cotas altas.

"No sé todavía qué corredores irán. De los más importantes creo que Cadel Evans e italianos como Basso, también. El Giro es para los italianos y la Vuelta para los españoles. Tampoco pienso demasiado en ello, lo que quiero es llegar bien y, a partir de ahí, empezar a tomar decisiones en la carrera", explicó.

Asimismo, destacó que, a nivel general, la campaña venidera puede estar "más abierta que nunca", por la cantidad de hombres importantes que hay en el pelotón internacional. "Creo que se juntan dos generaciones, una que está llegando a su fin, que puede ser la mía; una de juventud, con Contador, los hermanos Schleck y Kreutziger, entre otros; y una vieja gloria que ha decidido volver, como es Armstrong, que dice que se ve capacitado para ganar el Tour otra vez. La situación que tenemos en este momento puede ser más abierta que nunca", subrayó.

Sastre habló, precisamente, sobre las referidas declaraciones del corredor estadounidense, así como también del ciclista español Alberto Contador. "Visto lo visto, me puedo esperar cualquier cosa. Lo que sí que sé es cómo corre Armstrong y qué es lo que va a intentar, y para mí eso es una ventaja. En cuanto a Contador, de momento, es el último ganador del Tour, el de más garantías de todos lo que hay. Sin las batallas que tuvo el año pasado con Armstrong, creo que correrá mucho más relajado", espetó.

Por último, sobre la posibilidad de que la Vuelta a España recorra en un futuro el País Vasco, el corredor de El Barraco fue claro. "Me parece maravilloso, el País Vasco es precioso y está dentro de España, es España. Cataluña y Galicia también son España, y esto es lo que piensa y siente toda la gente. Es bonito que España tenga diferentes culturas y lenguas, y, aunque es importante mantener nuestras culturas, debemos unificar las cosas, y la Vuelta a España es toda España", concluyó.