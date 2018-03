Gabriel renovó su contrato con el Estudiantes hasta el final de temporada

Madrid, 19 ene (EFE).- El ala pívot Germán Gabriel renovó hasta el final de temporada su contrato con el Asefa Estudiantes, informó hoy el club de Madrid.

Gabriel llegó en la pretemporada al Estudiantes, séptimo en la clasificación de la Liga ACB y clasificado para la Copa del Rey que se disputará en febrero en Bilbao, para suplir a Iker Iturbe que todavía está lesionado.

El jugador, de 29 años, formó parte de la histórica selección española que en 1999 se proclamó campeona del mundo júnior en Portugal junto, entre otros, a Pau Gasol y Juan Carlos Navarro.

Gabriel declaró a la página web del Estudiantes: "Quiero seguir divirtiéndome con el baloncesto, que es algo que he recuperado con el Asefa Estudiantes, y añadió: "me siento parte importante del proyecto y eso me llena como persona".

Durante los 16 encuentros que ha disputado en la Liga ha promediado 6.9 puntos, 4.6 rebotes, 1.7 asistencias, en 21 minutos para obtener un 9.5 de valoración.