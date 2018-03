Romero: "Esta victoria nos da confianza, pero esto es muy largo"

Wiener Neustadt (Austria), 19 ene (EFE).- El lateral Iker Romero, jugador de la selección española, restó importancia a su espectacular actuación ante los checos y afirmó que lo importante es el equipo y la inyección de moral que supone un triunfo como el de hoy.

"Igual que tampoco me gusta que cuando alguien lo hace mal todas las críticas vayan sobre él, tampoco me gusta personalizar cuando alguien lo hace bien. Todo el equipo ha estado excepcional, y si yo he estado bien, mejor que si hubiera estado mal", señaló Romero.

En este sentido, el jugador del Barcelona Borges, máximo goleador del partido con catorce tantos, reconoció que el triunfo cosechado hoy ante la República Checa permitirá afrontar con más "tranquilidad" los siguientes encuentros, aunque insistió en que todavía no se ha logrado nada.

"Subidón sería si nos hubiéramos clasificado para jugar las seminales en Viena. Esta victoria nos da tranquilidad y confianza, porque tras la derrota ante Islandia nos habían entrado dudas sobre dónde estábamos realmente", añadió Romero.

El jugador español, por último, prefirió mostrarse optimista sobre la lesión del guardameta Sterbik hasta que los médicos den un diagnóstico preciso. "Si podemos contar con Hombrados y Sterbik mejor", subrayó.