Balonmano/Europeo.- Valero Rivera: "Estoy feliz por la victoria y por el modo de conseguirla"

19/01/2010 - 22:14

El seleccionador nacional español Valero Rivera se mostró satisfecho tras el debut de España en el Europeo de balonmano, en el que venció a la República Checa por 37-25, y aseguró que lo que más le convenció fue la forma de conseguir el triunfo.

DEBRECEN (HUNGRÍA), 19 (EUROPA PRESS)

"Estoy especialmente feliz porque el equipo lleva mucho tiempo trabajando desde Pula (Croacia, sede de la Copa Presidente del pasado Mundial), y sólo los que estuvimos allí somos conscientes de lo que sufrimos. Ha sido una año muy largo, con mucho trabajo, donde se han obtenido buenos resultados y en ocasiones buen juego, pero nos hacía falta ganar a una selección así en una gran competición", indicó.

"Quiero transmitir la felicitación a todo el equipo por el fantástico partido de hoy, se ha notado que les teníamos muy estudiados y hemos hecho un partido muy completo. Estoy muy feliz por la victoria y por el modo de conseguirla", manifestó el seleccionador español.

Además, el técnico nacional se refirió al Mundial de Croacia y a lo mal que lo pasaron los que allí estuvieron. "Cuando me preguntasteis estos días atrás por el Mundial de Croacia, me dolía por la gente que estuvimos allí, por lo duro que fue y duele que te lo recuerden. Hoy hemos hecho lo que ansiábamos, un gran partido, creo que hemos perdido un solo balón", aseveró.

Para finalizar, Rivera no escondió su preocupación sobre la posible lesión de Sterbik, quién apenas disputó dos minutos en el choque inaugural. "Ha sido en una acción en la que el ha venido al banquillo, ha notado un pinchazo y ha pedido el cambio", dijo.

"Qué duda cabe que es un contratiempo, pero hasta que esta noche no tengamos el informe del doctor Gutiérrez no vamos a adoptar ninguna determinación", finalizó el seleccionador, que no quiso aventurar nada sobre la lesión del guardameta.