Ramírez anunció que jugará la última temporada con los Dodgers

Glendale (Arizona, EE.UU.), 22 feb (EFE).- La llegada del jardinero dominicano Manny Ramírez a los campos de entrenamiento siempre se convierte en el gran centro de atención y este año tampoco ha sido la excepción cuando en su primer día sorprendió con el anuncio que la temporada del 2010 será la última con los Dodgers de Los Ángeles.

"No voy a estar aquí el próximo año, así que simplemente quiero disfrutar de mí mismo", declaró Ramírez. "No sé (si voy a jugar el año próximo). Sólo sé que no voy a estar aquí. Cuando la temporada concluya, entonces veré donde puedo ir".

Ramírez cumplirá 38 años el próximo 30 de mayo y está entrando en la temporada final de dos años de un contrato que firmó por 45 millones de dólares con los Dodgers.

El jardinero dominicano pasó una gran parte de la temporada del 2009 sin poder jugar después de cumplir con la suspensión de 50 partidos por violar la política de drogas que rige dentro del béisbol profesional de las Grandes Ligas y el resto no tuvo su mejor producción con el bate.

Ramírez reconoció ante los periodistas que no ha sido informado por los directivos de los Dodgers que no están interesados en volverlo a contratar, pero añadió que probablemente no sería realista esperar que lo hagan.

"Sólo estoy especulando, pero también soy realista que no tengo ya más 23 años", señaló Ramírez. "El tiempo pasa igual para todos nosotros".

Sin embargo, Ramrez reiteró que esperaría hasta que concluyese la temporada regular para determinar si quería seguir jugando en las ligas mayores de lo que sería su decimonovena temporada como profesional.

Sus opciones pueden ser limitadas a la Liga Americana, que usa el bateador designado, debido a sus limitaciones defensivas en el jardín izquierdo.

"El juego sigue siendo divertido, pero creo que tengo que esperar hasta que termine la temporada y ver donde está mi familia antes de tomar una decisión", destacó Ramírez. "Me limitaré a esperar y ver cómo mi cuerpo reacciona".

Después de trabajar la mayor parte del invierno, cerca de su casa en el sur de Florida, Ramírez señaló que sus piernas se sienten bien para comenzar sin problemas el campo de entrenamiento con el resto de los compañeros de los Dodgers.

"De la cintura para abajo, creo que me siento como de 15", bromeo Ramírez. "Desde el cuello hacia arriba, me siento 43, pero estoy bien".

Ramírez también dijo que no conocía demasiado sobre las declaraciones del veterano piloto de los Dodgers, Joe Torre, quien ayer, domingo, adelantó que podría darle más tiempo de descanso para que sus piernas estuviesen frescas durante la temporada regular.

La estrategia de Torre se da después de haber visto que el año pasado Ramírez se quedó con sólo .218 de promedio de bateo a partir del 1 de septiembre.

"Tengo que hablar con Joe sobre ese asunto", comentó Ramírez. "Aquí soy un empleado y debo hacer lo que ellos deseen que realice dentro del equipo".

Sobre la posibilidad que fuese su última temporada con el uniforme de los Dodgers, Ramírez se centro en la campaña y media que lleva con el equipo angelino de la Liga Nacional y dijo que había sido algo muy especial.

"Ha sido fenomenal", subrayó Ramírez. "Pienso que podría haber estado aquí mucho tiempo antes".

El jardinero dominicano no quiso comentar para nada el asunto del dopaje y se le mostró en todo momento soriente y tranquilo durante la charla con los periodistas.