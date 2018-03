Katsikaris: "Tenemos que dejar atrás la Copa"

Bilbao, 22 feb (EFE).- El entrenador del Bizkaia Bilbao Basket, Fotis Katsikaris, ha exigido a sus jugadores "dejar atrás la Copa", de la que cayeron eliminados en cuartos de final por el Caja Laboral, y centrarse "en los dos objetivos" que le quedan al equipo, la Final a Cuatro de la Eurocopa y salvar la categoría en la ACB.

"Debemos dejar atrás el partido de Copa y en la situación en la que estamos no hay tiempo. Queremos recuperar nuestro juego y hacer las cosas como sabemos hacerlas. No hemos hecho todo lo que podíamos hacer, no dimos la imagen real", ha reconocido el técnico griego.

Katsikaris ha asegurado que "es un momento muy importante" y que "no hay excusas", en referencia a dos jugadores como Moiso y Markota.

"No hay tiempo para buscar excusas, tienen que dar el salto que necesitan para ellos y para el equipo. Si la gente no está, por cualquiera motivo, no puedo esperar más. Nuestro equipo depende de todos, no de uno o dos jugadores", ha subrayado.

Acerca de su rival de mañana, ha calificado al Brose Bamberg como un "equipo peligroso" y ha añadido que deben mantener "la misma actitud" que les permitió ganar hace dos semanas en Alemania porque "si le das la opción de dominar la pintura a Pleiss es peligroso, como otros jugadores en el caso de que se sientan cómodos".

Katsikaris, además, se ha disculpado ante sus aficionados por la temprana eliminación de la Copa ya que, ha reconocido, "merecen un equipo competitivo", aunque espera que mañana acudan al Bizkaia Arena para ayudar al equipo.

"Espero que mañana vengan a apoyarnos porque es importante. Que sepamos que entre todos juntos vamos a sacar la situación, que vamos a competir en Eurocopa. No nos ha gustado la imagen del equipo, pero vamos todos juntos a recuperarnos y vamos a demostrar a todo el mundo que vamos juntos a luchar con mucho orgullo", ha concluido.