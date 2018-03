Motociclismo/GP España.- Rossi (Yamaha): "Fue una pena no ir a Motegi, pero fue una gran suerte tener una semana extra"

26/04/2010 - 18:19

El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) reconoció que la suspensión del Gran Premio de Japón fue "una gran suerte", ya que le dio más tiempo para recuperarse de las heridas en el hombro por culpa de una caída haciendo motocross, y que esperan que no le molesten de cara al Gran Premio de España, que se disputará este domingo en el circuito de Jerez de la Frontera.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Fue una lástima no ir a Japón, la carrera de Yamaha, pero fue una gran suerte tener una semana extra", señaló Rossi, asegurando que se lesionó de "gravedad" en el percance, aunque tenía el hombro "muy dolorido".

Por ello, 'Il Dottore' recalcó que ha sido "positivo darle más tiempo" a la zona para estar a punto para la carrera de Jerez de la Frontera. "Todavía no sé si me va a afectar mucho este fin de semana, espero que no demasiado", advirtió.

El de Urbino recordó que la victoria en Qatar fue "fantástica", aunque apuntó que su moto, "en algunas áreas", le falta "alguna cosa" en comparación con el resto. "Así que tenemos trabajo que hacer", añadió al respecto.

Sobre la primera carrera en España, Rossi confesó que le "encanta correr en Jerez". "El ambiente es increíble y tengo unos seguidores fantásticos en España. El año pasado logré un gran triunfo y espero poder pelear de nuevo esta vez para repetirlo", sentenció.