Motociclismo/GP España.- Barberá (Ducati): "Me hubiera gustado llegar un poco más rodado a Jerez"

26/04/2010 - 18:35

El piloto español del Páginas Amarillas Aspar Team Héctor Barberá (Ducati) reconoció que le "hubiera gustado llegar un poco más rodado" al circuito de Jerez de la Frontera donde el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de España de motociclismo.

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

A pesar de la falta de minutos con la que llega al trazado andaluz, Barberá afirmó que dará "el máximo para intentar ofrecer una bonita carrera a los aficionados". "El circuito de Jerez no es de los que más me gusta, pero siempre se me ha dado bastante bien, creo que puedo tener un buen rendimiento", adelantó.

Barberá cuenta con "bastante información del test que se hizo este invierno", lo que considera "una gran ventaja". "Aunque por aquel entonces llovió, tomé muy buenas sensaciones, seguro que me son útiles el próximo fin de semana", indicó.

El piloto valenciano destacó que para él "los Grandes Premios españoles siempre son motivo de alegría". "Además al aplazar la cita japonesa se llega con más ganas. Seguro que la afición está deseosa por asistir a la primera cita nacional del año", finalizó.