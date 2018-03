Golf.- Sergio García: "Iré al equipo de la Ryder si estoy en condiciones de ayudar"

25/05/2010 - 17:15

El golfista español Sergio García aseguró hoy que si no está "en condiciones de ayudar" no formará parte del equipo europeo de la Ryder Cup 2010, pero que que va a "luchar" por estar en el torneo que acogerá el Celtic Manor Resort de Gales del 1 al 3 de octubre próximo.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El castellonense, que agradeció los elogios vertidos por el capitán Colin Montgomerie y por el inglés Lee Westwood, que creen que su curriculum en la competición bianual le debería garantizar un sitio con los europeos, recalcó que "siempre" ha dicho que quiere conseguir su billete "por méritos propios".

"Si lo hago, al capitán le estoy quitando un peso de encima porque tiene una elección más. Iré al equipo si me noto que estoy en condiciones de ayudar, si no, hablaría con Colin y le diría directamente que hay otra gente", afirmó García en rueda de prensa con motivo de su participación en el Madrid Masters.

Además, el de Borriol, aunque reconoce que ha tenido "historia" en la Ryder Cup, tiene claro que "al final lo que cuenta es el equipo y no un jugador. "Quiero estar y voy a luchar por ello", advirtió, subrayando que a día de hoy, "probablemente" le diría que no a Montgomerie si éste le ofreciese una de las plazas que tiene el capitán.

Sobre su actual estado de forma, García confesó que está trabajando "en distintas cosas" de su juego y que "poco a poco" se encuentra mejor. "Estamos consiguiendo hacer buenas vueltas, pero hay alguna que nos falla y nos hace acabar a mitad de tabla. Es cuestión de seguir trabajando y coger más confianza", apuntó.

El español, que "en absoluto" ha perdido el amor por el golf, aunque sabe que "a veces es más intenso que otras", sí que ha pensado en alguna ocasión "dejarlo a un lado". "Quiero hacer un esfuerzo por acabar, es un año importante, quedan 'grandes', la Ryder y cosas bonitas por las que luchar", añadió.

"La mentalidad ha cambiado y eso me va a ayudar a seguir trabajando, disfrutando de lo que es el deporte y para hacer cosas suficientemente buenas para llegar a la Ryder. Después descansaremos un poco para empezar 2011 con todas las ganas del mundo", prosiguió García que debe intentar "dejar que pasen más las cosas" y no ponerse "tanta presión".

Y es que cree que si las cosas "no salen bien", uno se presiona "mucho" y se va frustrando. "Intento sacar lo positivo de todo y si algo me pasa es porque me tiene que pasar, y tengo que aprender de ello. Doy el cien por cien, unas veces las cosas salen mejor y otras peor. Espero hacer cosas grandes, pero lo que me pasa no se arregla en dos semanas. Me falta consistencia, porque si estuviese jugando mal, fallaría los cortes y sólo he fallado uno que no debería haberlo fallado", resaltó, dejando claro que no estaba "desesperado".

García está ahora "persiguiendo lo mismo" que hace seis años cuando introdujo algunos cambios en su juego y pese a todo tampoco se ha planteado "dejar América y volver al Circuito Europeo". Además, tampoco se siente "solo" en los Estados Unidos porque sigue contando con su "familia" y sus "amigos", principales claves para desconectar del mundo del golf, al que agradece "todo" lo que le ha dado.

"ENCANTADO DE ESTAR EN EL MADRID MASTERS".

El jugador castellonense, que opina que "algo" influyó la lesión que se hizo en la mano a finales de 2009, acude "encantado" y "con ganas" al Madrid Masters. "Es un campo diferente al del año pasado. Gonzalo ha hecho un trabajo estupendo poniendo el torneo a tope y trayendo buenos jugadores. Será un torneo bonito y disputado, y espero que podamos coger buen ritmo y hacer alguna cosa buena para que el público se divierta", declaró.

Del recorrido de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, no sabe demasiadas cosas. "Mañana por la mañana lo veremos. Jugué con Pepín Rivero hace 4 ó 5 años, pero he oído muy buenas cosas, es un campo bastante movido con muchas cuestas y esperamos que podamos hacer un buen papel", destacó.

Finalmente, tuvo palabras para Tiger Woods. "Sinceramente, no me gusta hablar de algo de lo que no sé. Tiger no se ha sentado conmigo y me ha comentado el tema. Ha sido algo desafortunado, pero él siempre ha sido fuerte, saldrá de ésta y seguirá jugando, no sé si al nivel de antes", zanjó.

Junto a Sergio García, estuvo Gonzalo Fernández-Castaño, jugador y organizador del torneo madrileño, y que dio "las gracias" a su compatriota por volver un año más. "Veo un Sergio sincero, positivo y animado. Si no gano yo, deseo de corazón que lo hagas tú para que le quites un peso de encima a 'Monty' y le des un empujón al Madrid Masters", confesó.