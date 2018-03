Sergio García: "Mi amor por el golf sigue intacto"

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 25 may (EFE).- Sergio García asegura que volverá a ser el golfista de elite que fue, aunque haya descendido en sólo 14 meses del puesto número 2 al 32 del ránking mundial, pues afirmó hoy con rotundidad que su "amor por el golf sigue intacto".

José María Olazábal, de 44 años, opinó hace dos semanas que el origen de los problemas del bajón en el juego de Sergio García era de "cuello para arriba".

Jack Nicklaus, de 70, dijo hoy en Algete (Madrid), a sólo cinco kilómetros del campo donde se disputa desde el jueves el Madrid Masters y tres horas antes de la conferencia de prensa oficial de García, que el problema de este jugador "está en la cabeza".

El protagonista, que lo será también desde el jueves en el campo de la Real Sociedad Hípica, no negó ambas sugerencias de dos mitos del golf mundial (Olazábal y Nicklaus), aunque ofreció algunos apuntes más.

"Estamos trabajando en distintas cosas del juego, el corto y el largo. Sentía que necesitaba consistencia y estamos en ello. Ahora bien, este tipo de cosas no se arreglan en dos semanas. Espero que pronto empecemos a ver destellos", dijo.

"Hubo una serie de cosas que me ocurrieron, que no hay por qué hablarlas, dentro y fuera del campo, que no ayudaron (Sergio tuvo un desamor). Esa cosas te quitan ese grado de confianza cuando estás a tope", explicó.

García aclaró que no está "desesperado, ni loco". "Un poco frustrado, sí", apuntó.

"Trabajar y trabajar en algo y que no salga, frustra. Hay que dejar que salga, sin forzarlo", aclaró el castellonense sin poner plazo final a sus problemas técnicos.

García, que ya acometió un cambio importante en su "swing" en 2003, apuntó que "poco a poco" se encuentra "mejor" con el trabajo que ejerce ahora sobre su técnica.

"Persigo lo mismo que en 2003: coger más consistencia. El trabajo se basa en las mismas bases, pero no tan extremo", precisó el jugador de Borriol.

"He conseguido ya hacer buenas vueltas, pero hay una o dos que son las que me fallan. Vamos viendo cosas buenas sobre el trabajo. Necesito más confianza y seguir en ello", declaró García, quien sigue con los consejos técnicos de su padre, Víctor, y el asesoramiento del "gurú" del juego corto, el inglés Pete Cowan.

"En este tiempo sin duda que he pensado en algún momento descansar y dejar los palos por un tiempo, pero debo hacer un esfuercito más, porque hay cosas bonitas por las que luchar, como la Ryder Cup de septiembre", reconoció.

Al respecto de la próxima Ryder Cup, García recalcó sus deseos de "conseguir una plaza por méritos propios", pero advirtió: "Iré al equipo Ryder sólo si me noto que estoy en condiciones de ayudar al equipo. Si noto lo contrario, se lo diría a Colin Montgomerie (el capitán europeo)".

"Si Colin me invitara para el equipo le diría: te lo agradezco muchísimo, pero creo que hay otros que pueden ayudar más al equipo", comentó García.

El golfista explicó hoy en la sede del Madrid Masters algo más que sus pormenores profesionales. El castellonense presentó el proyecto que su Fundación pondrá en marcha el próximo 4 de junio en Benicarló y Peñíscola, combinando golf y fútbol.

Sus amigos jugarán al golf en el campo de Panorámica y al fútbol en Benicarló.

José María Gutiérrez "Guti" estuvo hoy junto a Sergio en la presentación de este proyecto, en la que intervendrán otros deportistas y personajes famosos.