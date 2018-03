Hereu y Sáez firman el protocolo de incorporación de Barcelona como sede del Mundial de 2014

Barcelona, 25 may (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente de la Real Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, han firmado hoy el protocolo de incorporación de Barcelona como sede del Campeonato del Mundo de 2014, que contará con la participación de veinticuatro selecciones y que se disputará del 30 de agosto al 14 de septiembre de ese año.

En el acto, celebrado en el Ayuntamiento de Barcelona, han estado presentes Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, Enric Piquet, presidente de la Federación Catalana de Baloncesto y Pere Alcober, concejal de deportes del Ayuntamiento barcelonés.

Barcelona será la sexta ciudad española que acogerá la competición mundialista junto a Madrid, Granada, Sevilla, Las Palmas y Bilbao.

Los partidos se jugarán en el Palau Sant Jordi, que cuenta con una capacidad para 20.000 espectadores. La citada instalación será escenario de cuatro encuentros de octavos de final, dos de cuartos y uno de semifinales.

Además, en el convenio se recoge que Barcelona acogerá dos partidos de preparación de la selección española, uno que se jugará en 2012 y el segundo en 2014.

La otra mitad de las series se celebrarán en Madrid donde también se jugará el encuentro por el tercer y cuarto puesto y la final del Mundial.

Jordi Hereu ha reconocido que la incorporación de Barcelona al Mundial 2014 ha llegado "después de un proceso de negociación que ha llegado donde tenía que llegar. Era muy extraño que una candidatura de España para celebrar el Mundial de Baloncesto en el 2014 no contase con la presencia de Barcelona y Cataluña".

"Lo que hoy se ha hecho es un acto de normalidad, porque se une no sólo una ciudad que tiene un prestigio en el deporte, capacidad de organización, reconocimiento internacional e infraestructuras de primer nivel, se le suma toda la gran tradición del baloncesto catalán", ha dicho Hereu.

"El Palau Sant Jordi ha de ser uno de los escenarios privilegiados de este Mundial. Otros detalles organizativos se irán desvelando a partir de ahora", ha insistido.

Hereu ha comentado que la pretensión de la ciudad es que durante toda la competición, Barcelona acoja partidos "del más alto nivel y con gran atractivo".

"Evidentemente, y aunque aún debe concretarse, vamos en la línea de que si España juega sus fases en Madrid, Estados Unidos lo haga en Barcelona. Esa es una de nuestras aspiraciones y lo que nosotros queríamos negociar", ha insistido.

Sáez ha señalado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con Barcelona. "Aquí hay una rica tradición y también una gran pasión por nuestro deporte; estoy seguro que nuestra organización se beneficiará de ello", ha opinado.

Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, también ha mostrado su satisfacción al respecto. "Siempre he tenido clara la doble B: Barcelona y baloncesto. No podía ser que en un Mundial de este deporte no estuviese en esta ciudad y el CSD trabajó para que se llegase a un acuerdo; siempre creí que era factible", ha dicho.