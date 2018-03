David Arroyo "muy contento" con la cronoescalada

Madrid, 25 may (EFE).- El español David Arroyo (Caisse D'Epargne) se mostró "muy contento" al finalizar la cronoescalada de 12,9 kms a Plan de Corones, en la que logró mantener la maglia rosa de líder, si bien su rival directo, Ivan Basso, ya le pisa los talones a 2.17 minutos.

"Estoy muy contento de la crono que he realizado. Las diferencias que han recortado Evans y Basso estaban dentro de mis previsiones. Con respecto a Sastre, que es uno de los favoritos que optan al podio de Verona, le he ganado 15 segundos, retrasándole un poco en la general.", señaló Arroyo.

El jefe de filas del Caisse D'Epargne explicó, respecto a la etapa, que en el primer tramo de carrera salió conservador para apretar en la zona mas dura del final".

"El tiempo que he marcado en el segundo paso con respecto al primer tramo ha sido de los mejores, igualando el tiempo a Basso y Evans. En ningún momento, me he encontrado hundido y espero seguir así de fuerte en esta última semana de Giro.", señaló Arroyo.