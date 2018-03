Sastre:"Cuando no puedes más, no es cuestión de desmoralizarse"

Redacción deportes, 25 may (EFE).- El español Carlos Sastre (Cervélo), quien hoy pasó del cuarto al quinto puesto de la general tras la cronoescalada a Plan de Corones, acabó disconforme la etapa, si bien aclaró que "cuando uno no puede más no puede desmoralizarse".

"La clasificación es la que es. El resultado no ha sido bueno, desde luego no el que yo esperaba, pero, cuando no puedes dar más, tampoco es cuestión de desmoralizarse, ni de pensar en nada negativo. Es un día más en este Giro de Italia, que no está siendo el que yo esperaba. Pero bueno, los problemas que arrastraba estos días atrás están superados y no tengo nada que objetar", declaró Sastre en la línea de llegada.

Pese al resultado, decimonoveno a 2.31 del ganador de la etapa, el italiano Stefano Garzelli, el ciclista abulense dijo que sus sensaciones no habían sido malas.

"Yo diría que en mi caso han sido buenas. La primera parte era mucho más abierta y entraba aire por todos los sitios. Ha sido el tramo que más me ha costado, pero bueno, he ido siempre a un ritmo que he considerado fuerte y en la segunda parte me he encontrado mucho mejor y podía sufrir un poquito más y quizá he recuperado un punto en el pedaleo", añadió.