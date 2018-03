Ciclismo/Giro.- Sastre (Cervélo):"El resultado no era el que yo esperaba"

25/05/2010 - 19:39

El líder del equipo Cervélo, Carlos Sastre, se mostró decepcionado con su actuación en la cronoescalada a Plan de Corones, perteneciente a la decimosexta etapa del Giro de Italia, y aseguró que "no esperaba" el resultado obtenido ya que acabó decimonoveno y descendió una posición en la general.

PLAN DE CORONES (ITALIA), 25 (EUROPA PRESS)

Sastre confesó que el Giro no está resultando cómo él pensaba. "El resultado no ha sido bueno, pero cuando no puedes dar más tampoco es cuestión de desmoralizarse ni de pensar en nada negativo. Es un día más en esta edición que no está siendo lo que esperaba", explicó.

Tras esta etapa, el abulense de adopción se coloca quinto en la general después de que Cadel Evans le haya superado y se encuentra a 4:36 del líder del Giro de Italia, el español David Arroyo. Pese al resultado el ciclista del Cervélo no tuvo malas sensaciones. "He ido siempre a un ritmo que he considerado fuerte y en la segunda parte me he encontrado mucho mejor, ahí he recuperado mi mejor pedaleo", subrayó.

El ganador de un Tour tuvo un espectador de excepción ya que el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso (Ferrari) le siguió en una moto durante el recorrido de este martes. "En algunos momentos me daban ganas de empujarle", indicó el asturiano.