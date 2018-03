Motociclismo/GP Catalunya.- Axel Pons, con fracturas en ambos radios, no correrá en Montmeló

29/06/2010 - 18:07

El piloto español de Moto2 Axel Pons (Tenerife 40 Pons Kalex) no podrá disputar el próximo Gran Premio de Catalunya de MotoGP, que se disputa este fin de semana en el Circuit de Catalunya, debido a las fracturas que se produjo en el radio izquierdo y derecho en los entrenamientos de Assen.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

Pons, que no pudo disputar el GP de Holanda, fue sometido hoy a un reconocimiento médico en Barcelona cuyo resultado negó una lesión en el escafoides derecho pero confirmó que el joven piloto deberá tener inmovilizadas ambas muñecas durante una semana por las fracturas en sendos radios.

Los doctores de la Clínica Dexeus de Barcelona que le atendieron pronostican un tiempo de recuperación de unas tres semanas, por lo que Pons podría perderse también el GP de Alemania, que se disputará en Sachsenring el próximo 18 de julio.

"Para mí es una decepción muy grande la confirmación de estas dos fracturas porque tenía unas esperanzas muy grandes depositadas en el Gran Premio de mi casa, y sobre todo porque me veo capaz de luchar con los mejores. Esta temporada me está sirviendo de confirmación de que puedo hacerlo, y además quería hacer un muy buen papel para devolver la confianza y el apoyo que he tenido por parte de todos", manifestó el catalán.