Motociclismo/GP Catalunya.- Pedrosa: "Si quiero alcanzar a Lorenzo tengo que ser más regular"

29/06/2010 - 18:28

El piloto español de MotoGP Daniel Pedrosa (Honda) espera tener "más regularidad" en las próximas carreras para poder así alcanzar en la clasificación del Mundial a Jorge Lorenzo (Yamaha), de quien afirmó que está teniendo una "regularidad impresionante".

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

"Esta temporada está siendo muy irregular porque he tenido carreras buenas y malas. Está siendo un campeonato difícil porque he perdido muchos puntos cuando he hecho quintos, séptimos y octavos puestos, en cambio las otras tres han sido buenas", declaró en una entrevista concedida a Europa Press.

En cuanto al Gran Premio de Catalunya de este fin de semana, el piloto de Honda asegura que la clave es "encontrar una puesta a punto muy buena" en los libres del viernes y la calificación del sábado. "En la carrera anterior no sabíamos si iría bien la moto hasta el domingo, todo empieza en los entrenamientos", añadió.

Además, Pedrosa calificó el circuito de Montmeló como "difícil" en cuanto a la puesta a punto, pero matizó que cuando se va rápido "se disfruta muchísimo". "El Circuito de Catalunya me gusta porque está la afición de casa, todos mis amigos y toda la gente que me apoya", espetó el de Castellar del Vallés.