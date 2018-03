Piragüismo.- David Cal anuncia su ausencia en el Europeo y dice que su objetivo es la quinta medalla olímpica

29/06/2010 - 20:25

El piragüista español David Cal anunció su ausencia en el C-4 del próximo Campeonato de Europa, que se celebrará en Corvera de Asturias, y aseguró que centrará su atención en conquistar la que sería su quinta medalla olímpica en los Juegos de Londres 2012.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Nosotros entrenamos por ciclos olímpicos. Estos cuatro años estamos preparando los Juegos de Londres, pero también hay que ir año a año y hacerlo bien en los mundiales", comentó el gallego, que no estará en el segundo Europeo que se celebra en España tras el de Pontevedra de hace tres años.

"A mi me gustaría competir en el Europeo porque seria muy bonito competir en casa. Pero no conseguí la clasificación en el C-1, una posibilidad era el C-4, pero aunque me gustaría remarlo, no voy a dejar el C-1 para remar el C-4, y como no fue factible pues hay otra gente para remar", dijo Cal, quién abrió las puertas de su lugar de entrenamiento en Cervo.

"Yo no iba a dejar de entrenarme en el C-1 para a ir a entrenarme el C-4. Tenía que ir expresamente allí y estaría variando la preparación, y el objetivo que tengo para este año es el Mundial en C-1 1.000 y C-1 200. Al Europeo si podía ir así iba y sino no pues no iba, eso estaba claro", apuntó.

Y es que David Cal tiene entre ceja y ceja que los Juegos son su principal aliciente. "Los medallistas olímpicos tenemos garantizada la beca dos años, pero este año nos jugamos la beca, los campeones olímpicos la tienen cuatro años, pero nosotros tenemos que pelearla este año", espetó el de Cangas de Morrazo, que aún debe "afinar y mejorar el estado de forma".

Además, Cal insiste en que "el objetivo es la quinta medalla olímpica". "Siempre hay que marcarse objetivos importantes para conseguir resultados, aunque es un objetivo que está muy difícil y con el cambio de distancia aun más", indicó.

"Vamos a trabajar duro y ya dirán los rivales si podemos conseguirlo o no", finalizó Cal no sin antes agregar que su relación con la Federación es "más o menos igual que antes". "A nosotros no nos afecta que haya un presidente u otro porque vamos a entrenar lo mismo y a trabajar lo mismo".