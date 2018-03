Motociclismo/GP Catalunya.- Elías (Moriwaki): "Tengo muchas ganas de ganar en Montmeló ya que nunca lo he hecho"

29/06/2010 - 21:28

El piloto español de Moto 2 Toni Elías (Moriwaki) aseguró tener "muchas ganas de ganar en Montmeló", este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya, puesto que nunca lo ha conseguido en ninguna de las tres categorías en las que ha corrido.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

"Trabajaremos todo el fin de semana para estar hasta el último momento con opciones de ganar. Siempre hay que pensar con cabeza, pero por poco que pueda, intentaré ganar", añadió al respecto en el acto de presentación del Gran Premio catalán.

Elías afirmó, además, que llegar a casa como líder es "muy bonito". "Moto 2 es una categoría complicada y estamos aprendiendo de los errores que hemos cometido para mejorar", añadió. "De momento vamos primeros, con una pequeña ventaja pero es mejor esto que nada", espetó.

Por su parte, Áxel Pons se mostró disgustado por no poder disputar el Gran Premio a causa de una fractura en los radios de los dos brazos. "El doctor Mir me ha hecho un 'tac' y ha detectado una fractura de los dos radios. Es una lástima porque tenía un plus de motivación por correr aquí", declaró.