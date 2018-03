Lorenzo: "No he hecho una gran salida y me costó coger el ritmo"

Losail (Qatar), 10 mar (EFE).- El español Jorge Lorenzo, segundo en el Gran Premio de Qatar de MotoGP, que se disputó de noche en el circuito de Losail, reconoció tras el podio que "no he hecho una buena salida y me costó coger el ritmo que quería, pero creo que la pole en entrenamientos y una segunda plaza está muy bien para un debutante como yo".

"No se puede ocultar -agregó Lorenzo-, que a cualquiera le hubiese gustado la victoria, pero la verdad es que aunque lo he intentando durante unas vueltas, Stoner era más rápido y ha ganado muy bien".

Jorge Lorenzo, con la sinceridad que le caracteriza, afirmó que "nunca había pasado a nadie con esta moto hasta esta carrera y cuando lo he hecho con Toseland y Valentino ha sido uno de los momentos tensos de toda la carrera, aparte del momento de la salida".

"La verdad es que estoy todavía en una nube y me cuesta recordar cuando he pasado a Rossi y Pedrosa y me ha costado, pues Valentino salía muy bien de la curva anterior en la que le he pasado, pero luego yo estaba mejor colocado y ahí he vuelto a intentar pasar a Pedrosa, pero casi me caigo", explicó Lorenzo, quien añadió que el campeonato es largo y lo sucedido en Losail no significa prácticamente nada.

Daniel Pedrosa, tercero en la línea de llegada de Losail, agradeció a su equipo el trabajo realizado puesto que "en siete días han hecho un cambio increíble en el rendimiento de la moto y han trabajado como nunca antes había visto trabajar al equipo y ahora me he dado cuenta del porqué de la leyenda de HRC, que en este corto espacio de tiempo ha conseguido darme una moto competitiva. Es un gran alivio estar en un equipo tan competitivo", dijo Pedrosa.

"Durante los entrenamientos hemos tenido muchos problemas y la verdad es que hacer una buena salida y que la moto me haya funcionado muy bien me ha servido de mucho, al igual que los neumáticos Michelin, ya que creo que han hecho un gran trabajo y el resto ya lo he puesto yo", afirmó Pedrosa.