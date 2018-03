Alonso asegura que "llevará un tiempo alcanzar un nivel más alto"

Redacción deportes, 10 mar (EFE).- El piloto español Fernando Alonso (Renault), dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno, declaró, a cuatro días del comienzo del Campeonato del Mundo, en Australia, que "llevará un tiempo alcanzar un nivel más alto" del que ahora mismo ocupa su equipo.

Fernando Alonso cree que será complicado luchar con los principales equipos en el inicio del campeonato: "En 2007 el equipo estuvo muy lejos de la cabeza, y reducir esa distancia habría sido imposible este invierno".

"Los demás equipos también han progresado, por lo que llevará un tiempo alcanzar un nivel más alto. Pero estoy convencido de que tenemos potencial para estar ahí", comentó en declaraciones facilitadas por la escudería francesa.

"En el pasado el equipo ya demostró que sabe cómo hacer un coche ganador. Lo que necesitamos es continuar trabajando para no perder terreno", agregó el español.

Al explicar cómo ha vivido su reincorporación a un equipo en el que ya estuvo mucho años, Alonso dijo: "Han estado muy ocupados. Con mi llegada todo ha ido bien y me he sentido como en casa. Ya conozco a todos. Sé como trabaja el equipo y enseguida he podido unirme, desde los primeros entrenamientos".

Alonso también se refirió al trabajo de pretemporada: "Como siempre sucede con un coche nuevo, primero hemos trabajado en la fiabilidad. A partir de ahí, a finales de febrero, empezamos con el desarrollo del monoplaza tras la llegada de las últimas piezas".

"He completado alrededor de quince días de pruebas entre enero y febrero, por lo que llego al Gran Premio de Australia tan preparado como he podido para afrontar la nueva temporada", señaló.

Sobre los favoritos del Mundial, Alonso señaló que "es difícil decirlo con certeza antes de la primera sesión libre en Melbourne". "Todos los equipos han tabajado mucho durante los entrenamientos de invierno. Así que no podemos hacer predicciones de cómo va a ser", dijo.

No obstante, Alonso cree que "Ferrari será el equipo a batir durante las primeras carreras". "Ya fueron fuertes en 2007 y parecen haber rendido bien durante el invierno", añadió.

"La primera carrera será la primera oportunidad real de ver cómo están los equipos. Y nosotros sabremos mejor cuál es nuestra competitividad real", afirmó Alonso.

Sobre el Gran Premio de Australia, que se disputa este fin de semana en el circuito Albert Park, Fernando Alonso señaló: "La primera carrera no va a ser fácil, pero estoy deseando que llegue. Al equipo le esperan grandes retos y hemos trabajado muy duro los últimos meses y ahora es el momento de empezar a correr".