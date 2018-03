Piquet dice que aún no se siente "del todo como un piloto de carreras"

Redacción deportes, 10 mar (EFE).- El piloto brasileño Nelson Piquet, compañero del español Fernando Alonso en el equipo Renault, comentó que hasta que no comience a rodar en el circuito de Melbourne, escenario este fin de semana del Gran Premio de Australia, no comenzará sentirse como un verdadero piloto de carreras.

"He estado muy ocupado estas últimas semanas con los entrenamientos y me he concentrado en mi trabajo y en la preparación. Pero aún no me siento del todo como un piloto de carreras porque sólo he estado haciendo pruebas, como ya hice el año pasado en mis funciones de probador de Renault. Cuando llegue al circuito (de Melbourne) y comience a trabajar con mis ingenieros empezaré a darme cuenta de lo que estoy a punto de hacer", dijo en declaraciones facilitadas por el equipo.

"He rodado mucho durante el invierno, lo que es esencial en mi preparación física y técnica. Siento que he progresado mucho y que cada vez me siento mejor con el R28. Aún tenemos que seguir trabajando duro para mejorar nuestras prestaciones, pero todos en el equipo están mentalizados para ello. Todos están dándolo todo para llevar al equipo hacia adelante. Y yo estoy haciendo lo mismo", agregó el brasileño.

Al referirse al primer gran premio del año, 'Nelsinho' Piquet comentó: "Es un circuito nuevo para mí y espero hacerme con él rápidamente. He hecho todo lo que he podido para llegar preparado, pero la única manera de lograrlo del todo es comenzar a dar vueltas (en el circuito de Melbourne). Sólo entonces puedes hacerte una idea real de los secretos del trazado. Tengo que hacer un buen trabajo con los ingenieros para lograr unos buenos reglajes".

Sobre sus objetivos en la primera carrera, Piquet dijo: "Soy muy competitivo y me gustaría puntuar en mi primera carrera, aunque reconozco que ese objetivo puede llevar tiempo. Por encima de todo quiero afrontar la primera carrera con calma. Hay que ir paso a paso".