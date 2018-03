Natación/Mundial.- Koninckx: "No descarto nada en Pekín, ahora el nadador español está convencido de sus posibilidades"

13/04/2008 - 11:33

El presidente de la Federación Española de Natación, Juan Gerardo Koninckx calificó de "excepcionales" los resultados que está consiguiendo la natación española en los Mundiales que se están celebrando en Manchester (Inglaterra) esta semana y no quiso "descartar nada" en los próximos Juegos Olímpicos de Pekín, pues "ahora el nadador español está convencido de sus posibilidades".

PEKÍN, 13 (EUROPA PRESS)

"Después de unos Europeos fantásticos y unos Campeonatos de España en los que se han batido récords, en estos Mundiales estamos consiguiendo resultados excepcionales. En los Juegos Olímpicos no va a ser igual, porque el nivel de participación no es el mismo, pero no descarto nada, al menos partimos para hacer cosas, porque ahora el nadador español está convencido de sus posibilidades", declaró a Europa Press el presidente de la Federación Española desde Pekín, en un viaje organizado por el COE a las instalaciones olímpicas.

Y es que las medallas conquistadas por Mireia Belmonte y Érika Villaecija demuestran que "las cosas se están haciendo bien después de muchas críticas e intromisiones" y que la mentalidad del nadador español ha cambiado. "Hasta ahora se conformaba con ser olímpico, pero el nadador español va adaptándose a la nueva planificación, eso nos invita a soñar", afirmó satisfecho Koninckx.

"Se nos ha criticado por las concentraciones en altura que hemos hecho de vez en cuando, la gente quiere un mínimo esfuerzo y eso es lo que los resultados están demostrando, ahora la natación en España es algo más que la sincronizada y el waterpolo", concluyó.