Motociclismo/GP Portugal.- Debón: "El inicio del campeonato está siendo complicado"

13/04/2008 - 14:28

El piloto español Álex Debón (Aprilia) reconoció que el "inicio del campeonato está siendo complicado", después de sufrir una caída en la carrera de 250cc del Gran Premio de Portugal, tercera prueba del Mundial, pero que sin embargo, lo sucedido "no debe ser una excusa". "Se me ha ido la moto de detrás, creo que he cogido un poco de agua en la trazada, y no he podido hacer nada por evitar la caída, ha sido una pena, porque habíamos realizado una buena salida. Hemos tenido problemas de puesta a punto a lo largo de todo el fin de semana, sobre todo por culpa de la meteorología cambiante, pero no debe ser una excusa", asumió el catalán.

ESTORIL (PORTUGAL), 13 (EUROPA PRESS)

Y es que para Debón, "el inicio del campeonato está siendo complicado". "Por ello, hemos de buscar lo positivo, seguir trabajando, encontrar toda la tranquilidad posible, y centrarnos en que en China las cosas pueden ir mejor", concluyó esperanzado.