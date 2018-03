Motociclismo/GP Portugal.- Barberá (Aprilia): "Estamos un paso por detrás"

13/04/2008 - 16:45

El piloto español Héctor Barberá (Aprilia), octavo en el Gran Premio de Portugal, valoró positivamente "que a medida que avanzaba la carrera" recuperó "confianza y posiciones", aunque reconoció que todavía están "un paso por detrás" de los principales pilotos en la categoría de 250cc.

ESTORIL (PORTUGAL), 13 (EUROPA PRESS)

"Me he quedado muy detrás tras la primera curva y me he tenido que poner a recuperar", admitió el piloto valenciano, quien aseguró que "los primeros metros de la salida se habían hecho bien, pero el embrague se ha ahogado un poco y me han pasado todos".

Barberá también dijo que "la pista estaba en las peores condiciones" para él, "con un poco de aire y manchas de humedad". "En esa situación hay que abrir el gas también cuando se sale de las curvas y a mí reconozco que me falta la confianza", aseguró el dorsal '21'.

"Tengo que entrenar esto porque puede haber más carreras así, y estamos un paso por detrás", afirmó el piloto de Aprilia, aunque "lo positivo es que a medida que avanzaba la carrera he recuperado confianza y posiciones, llegando a rodar en las últimas ocho vueltas como los de delante". Barberá tiene claro que "eso quiere decir que tenemos el potencial, pero que falta machacarlo".

Por último, Barberá valoró el trabajo de su equipo, que "ha trabajado muy bien este fin de semana y me ha gustado mucho cómo iba la moto".